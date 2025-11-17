天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１７日、外交関係樹立７０周年を迎えたラオスを公式訪問するため、民間機で東京・羽田空港を出発された。

２２日まで６日間の日程で、トンルン国家主席への表敬訪問などの行事に臨まれる。愛子さまの外国公式訪問は初めて。

水色のスーツ姿の愛子さまは午前１１時過ぎ、搭乗口の前で、見送りに立った宮内庁幹部に「精いっぱい頑張ってきます」と語り、にこやかに手を振って機内に向かわれた。

タイ経由で１７日夜に首都ビエンチャン入りし、１８日は国家主席や国家副主席、首相と相次いで面会される。国家元首に準じた接遇を受け、副主席主催の晩餐（ばんさん）会に出席される。

１９日にはベトナム戦争中に投下された不発弾の被害を発信する施設を視察し、２０日には世界遺産の古都・ルアンパバーンを日帰りで訪ねられる。

愛子さまは２００６年にご一家でオランダに滞在し、学習院女子高等科２年だった１８年夏に英国・イートン校のサマースクールに参加された。今回が３回目の外国訪問となる。

ラオスには、天皇陛下が皇太子時代の１２年、東南アジア歴訪の際にビエンチャンなどを訪問されている。