誠実そうに見えて苦しい関係に。“自己愛が強すぎる男”が見せるサイン
最初は誠実で優しいと思ってたのに、付き合ううちにどんどん苦しくなっていったことありませんか？実はその“息苦しさ”、彼の“自己愛”が原因かもしれません。一見すると好印象な男性でも、女性を自分に都合よくコントロールしようとする“自己愛男子”もいるんです。そこで今回は、そんな男性が無意識に見せるサインを紹介します。
意見が食い違うと“論破”してくる
会話の中で「いや、それは違う」とすぐ反論してくる男性は要注意。自己愛が強い男性は、自分が正しい立場にいないと落ち着かず、相手を“下”に見ようとします。話し合いがいつの間にかマウント合戦になる関係は、早めに見切りをつけた方が良いかもしれません。
「心配だから」と予定を把握したがる
最初は「大切だから知りたい」と男性があなたの予定を確認してくれることを嬉しく感じるかもしれません。でも、会うたびに「誰といたの？」「なんで返信遅れたの？」と詮索してくるようなら注意すべきサイン。それは愛情ではなく、“自分が安心したいだけ”の行動です。
気持ちを伝えても「そんなことで？」と片づける
「寂しかった」「悲しかった」と素直に気持ちを伝えても、「そんなの気にしすぎ」と一蹴するような男性も自己愛が強いタイプでしょう。そういう男性は自分の感情には敏感でも、相手の気持ちには鈍感です。共感ではなく“正論”で返そうとする男性は、あなたの気持ちを理解する気がないと言えます。
優しい印象なのに苦しい恋愛になってしまう男性は、きっと自己愛が強すぎるのでしょう。本当に誠実な男性は、あなたの心を尊重できる人。「支配される恋」ではなく、「信頼し合える恋」を選びましょうね。
