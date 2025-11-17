ノルウェーに敗れたイタリアはプレーオフに回ることに

2026年ワールドカップ（W杯）欧州予選が現地時間11月16日に各地で行われた。

I組首位を走っていたノルウェー代表はイタリア代表に敵地で4−1で快勝し、28年ぶり4度目の出場を決めた。エースFWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）は豪快ボレーを含む2得点の活躍。予選8試合16得点の活躍で母国をW杯へと導いた。一方、イタリアは予選2位となり、3大会ぶりのW杯出場をかけてプレーオフに回ることになった。

長らく大舞台から遠ざかってきたノルウェーだが、イタリア、イスラエル、エストニア、モルドバと同組となった今予選は7戦全勝。3ポイント差の2位イタリアと最終節で激突した。得失点差で大きく上回っていたため、9点差以上の大敗をしない限りは首位通過が決まる状況だったが、そんな奇跡の逆転を狙うイタリアを返り討ちにした。

1点のビハインドで迎えた後半18分にアントニオ・ヌサのゴールで同点とすると、圧巻だったのは同32分。ハーランドが、左サイドからのクロスを豪快にボレーで叩き込み、勝ち越しに成功。そのわずか1分後にも再びハーランドが決めると、アディショナルタイムにも追加点を挙げて、イタリアを突き放した。

そのなかで、「DAZN」の公式Xがハーランドの豪快ボレーを公開すると、SNSのファンも反応。「素晴らしいボレー」「W杯でも大暴れしてくれ」「試合終盤でバケモンなるなよ」「個人的W杯で1番当たりたくない国」「これがポット3はやばいって」「カテナチオは何処へ…」「今日も元気に2ゴール」と反響を呼んでいた。

1998年フランスW杯以来、7大会ぶり4度目の本大会出場を決めたノルウェー。その原動力となったのは予選8試合全てで得点を記録し、合計16得点を叩き出したエースのハーランド。世界屈指の決定力を誇る25歳の怪物FWが母国をW杯へと導いた。（FOOTBALL ZONE編集部）