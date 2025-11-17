【U18日清食品トップリーグ2025 女子】京都精華学園高等学校 79ー66 桜花学園高等学校（11月15日／国立代々木競技場第二体育館）

【映像】女子高生PG、絶品キラーパスにベンチがお祭り騒ぎに

桜花学園高等学校（愛知県）の3年生PG・山田桜来が神アシストを見せた。コートを支配した“絶品パス”にベンチの選手たちも大盛り上がりとなる一幕があった。

11月15日にU18日清食品トップリーグ2025（バスケットボールの高校世代最高峰リーグ）が行われ、今年のインターハイ女王である桜花学園は、大会3連覇を目指す京都精華学園高等学校と対戦した。

66ー79で敗れ、3年ぶりの優勝を逃した桜花学園だったが、3年生PGの山田が随所に光るプレーを見せる。34ー25で迎えた第2クォーターの中盤、相手コートに運んだ山田は、水林夢翔のピックを使ってドライブ。しかし、フリースローライン付近で一度停止し、合わせて國武珂憐に絶妙なタイミングでバウンドパスを通してアシストを記録した。するとベンチの竹内みやも渾身のガッツポーズを見せるなど、お祭り騒ぎとなった。

実況の寺川俊平氏が「山田桜来の渾身のキラーパス！」と伝えると、ABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「素晴らしいパス！」「これはキラーパス」「一度止まってからのおしゃれパスきた」「絶妙だわ」「山田選手、要チェックや」と称賛した。

山田は37分16秒のプレータイムで12得点2リバウンド4アシスト4スティールを記録するなど気を吐いた。

（ABEMA／U18日清食品トップリーグ2025）