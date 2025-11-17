ほぼ必ず身近にいるはず。「マウンティング女」のありえない言動３選
会話してて「それって、私にマウント仕掛けてるよね？」と思わずいらっとしたことありませんか？
そこで今回は、そんな「マウンティング女」のありえない言動を紹介します。
「メイク上手だよね」
この「メイク上手だよね」というセリフ、同姓同士の会話では「メイクしているからかわいいだけ」「すっぴんから程遠い」という意味が込められていることも。
逆に「メイクしないなんてもったいない」というセリフも、同姓同士の会話では「メイクしたところでね」「地味だよね」という意味が込められている可能性があるでしょう。
「私あなたみたいにピュアじゃないから…」
この「私ピュアじゃない」というアピールは「私はあなた以上に恋愛経験してきた」「とっておきの恋愛ネタがある」というアピール。
単に自分の過去の恋愛話を自慢したいだけでしょう。
どんな話なのか聞くと、「こんな話しても大丈夫かなぁ…」などと思わせぶりに語り出すのも特徴。
本当に相手にしているだけムダな時間ですので、「今度詳しく聞かせてね」などと早々にその場から退散するのがポイントです。
「あなたって悩みなさそうでいいよね！」
「悩みなさそうでいいよね」というセリフ、「何も考えていない感じだよね」という意味で使われることがほとんど。
暗に「自分はあなたより優っている」「色々考えていて偉い」という単なる相手の思い込みによる自慢です。
これも相手にするとますます図に乗るのが目に見えているので、無言で立ち去るくらいの強い姿勢を見せましょう。
今回紹介した内容に心当たりがあるのなら、そんな女性は相手にしているだけ頭痛の種になること間違いなし。
決して話に乗るようなことはせず、華麗にスルーする技を身につけていきましょうね。
