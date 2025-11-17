歌手松任谷由実（71）が、16日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。音楽ユニットYOASOBIから尊敬の念がこもった言葉を贈られた。

林修（60）によるVTRのインタビューの中、YOASOBIのコンポーザーAyase（31）とボーカルikura（25）の、松任谷へ向けた動画メッセージが流された。

松任谷の「中央フリーウェイ」を、YOASOBIが新しい歌詞とikuraのボーカルでアレンジするなど、交流がある。松任谷の魅力について、ikuraが「私たちの口から語るには大先輩すぎて…」と、2人とも恐縮した様子。

Ayaseが「歌詞における物語性、ファッションだったり、ライブの演出だったりとか。ストーリーを持っていろんなものを作っていられている」。ikuraは「ずっとパワフルにステージで歌い続けられているところがリスペクトですし。挑戦し続けているのが本当にすごいことだなと思っています」。そして「ライブにも足を運んでくださって。ドームの時にいただいた感想がすごくうれしくて。涙ながらに話してくださったのを今でもおぼえていて。すごく励みになっています」と感謝を述べた。

メッセージ動画を見終え、林に「2人の話をお聞きになって、いかがでしょうか」と感想を聞かれると、松任谷は「順当です」と答えて笑った。