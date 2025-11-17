タレントいとうあさこ（55）が、16日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。歌手松任谷由実（71）との飲み会について話した。

この日は前週に続いて、林修（60）による松任谷へのインタビューの模様をVTRで放送。松任谷の大ファンを公言しているいとうは、スタジオでタレント田村淳（51）に「ユーミンさんと飲み友だちって聞きましたけど」と振られると「違う、そんなおこがましい。何回か飲ませていただいたことがあって…」と反応した。

続けて「すごく印象的におぼえているのが」とエピソードを話した。

「オルゴールの話になって、ユーミンさんに、なんでオルゴールってもの悲しいんでしょうね、って言ったら、『やがて止まるからじゃない』って」。それを聞いた後、「普通のお話しが全部、詞みたいですね、って言ったら、『いや、そんなことない』」と答えたという。そして「『もし、これが優れているとしたら、“やがて”という接続詞を選んだところがユーミンかな。“そのうち”じゃなくて』って…」と松任谷が話したことを明かした。

すると林が「本当に申し訳ないんですが…『やがて』は接続詞じゃなくて、副詞です」。スタジオが冷めた雰囲気になる中、いとうが「私の記憶違いかな〜」と言って笑わせた。