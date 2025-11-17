肝膿瘍の手術を受けたロックバンドMAD3（マッドスリー）のギター、EDDIE LEGENDが17日までにX（旧ツイッター）を更新。退院を報告した。

EDDIEは先月24日、40度超えの高熱が続いていることを明かし、翌日には「本日私EDDIEが、胆嚢炎のため緊急入院し後日手術する事となりました」と報告。同日開催の名古屋公演については「ベースのCHiKARaと薫のみの出演とさせて頂きます」としていた。

今月1日には「私EDDIEの10月25日の緊急入院後1度目の手術の経過が芳しくなく、再度手術することになりました。担当の医師と相談した結果、年内決まっているライブスケジュールは全てキャンセルした方が良いという事になりました」と報告し、5日の投稿では「外科手術で肝膿瘍の膿を一気に取り除く方針だと先生から聞いた」と説明。11日には「11月7日、肝膿瘍の四時間に渡る外科手術が無事に成功し、昨日集中治療室から一般の病室へと移りました。傷の痛みはありますが順調に回復しております」と報告していた。

16日、病室のベッドに横たわった写真をアップし、「本日退院致します」と報告。「ご心配頂いた皆様に心より御礼申し上げます」と感謝し、「お陰様で順調に回復しております。今後は自宅で療養致します」とした。