【GUのグレーカーデ】がコスパいい！ 40・50代はこう着る♡「着回しコーデ」

秋冬はダークトーンのアイテムが増え、コーデがなんとなくマンネリ化しがち……。そんな大人世代にぴったりな2ピースのグレーニット & カーデのセットアイテムが【GU（ジーユー）】から発売中。公式オンラインストアでも度々上位にランクインしている、今注目のアイテムなんです。今回はインフルエンサー@mhi_7746さんの「着回しコーデ」をあわせてご紹介。スタイル次第でガラっと雰囲気を変えてくれる着こなしのヒントをぜひ参考にしてみて。

トレンド感のある2ピースカーデはどう着てもサマになる

【GU】「パフニット2ピースカーディガン」\3,990（税込）

セットで着ても、別々で着てもサマになる、Vネックのニットベストとカーディガンの2ピースアイテム。あたたかみのあるやわらかな素材で着心地も良さそう。ニットベストはコンパクトなサイズで、レイヤードスタイルも好相性。カーディガンは前後2WAYで使えてプルオーバーとしてもGOOD。着こなしの幅がぐっと広がりコスパが良いのも嬉しいポイントです。ゆったりとしたシルエットと短めの丈は、今年らしいボリュームボトムスとのコーデにもぴったり。

シャツとのレイヤードでシックに

季節感のあるチェックシャツとのレイヤードなら、シックできちんとした印象に。首もとのボタンをしっかりとあけることで華奢見えも狙えそう。すっきりとした丈のベストに、センタープレスのワイドパンツが映え縦ラインを強調。マンネリ化しやすい黒ボトムスのスタイリングに、さりげなくおしゃれな雰囲気をプラスしてくれます。バッグやシューズも黒で統一すれば、ハンサムな大人のモノトーンコーデが完成。

さりげなくゴージャスなスタイルにも

カーディガンを少し長めの丈のシャツに重ねて外しを利かせた上級者コーデ。カーディガンのボタンは1つ留めにし、パールのネックレスを合わせて、シンプルな着こなしにグッドガールな要素をプラス。上半身にポイントを持ってきているので、ボトムスは細身のシルエットをチョイスしてすらっとした印象に。ゴールドが引き立つアクセサリーや小物を合わせれば、高級感あふれるスタイリングに仕上がります。

カジュアルコーデにも大活躍

カーディガンを前後逆にしてプルオーバーとして取り入れれば、カジュアルコーデにもぴったり。ゆったりとした短めの丈なので、ハイウエストのワイドジーンズとのバランスもとりやすく相性は抜群。首もとはすっきりと見せてくれるボートネックデザイン。華奢なネックレスを合わせて、カジュアルなスタイルの中に上品さをプラスしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではGU、@mhi_7746様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

出典：Momo.S