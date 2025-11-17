リリー・フランキー（62）のラジオ番組「スナックラジオ」（TOKYO FM）のアシスタントを務めるアーティストで、出産を発表したBABI（34）が17日までにX（旧ツイッター）を更新。妊娠中に受けた心無い声に対する思いをつづった。

BABIは「出産したらスッキリして前の事は忘れられると思ったけどやっぱり妊婦中に言われた言葉は一生忘れてやれないや！」と切り出し、「ふとした瞬間に今でも思い出しちゃう。トラウマなってる！むかつくっ！」とあらためて不快感をあらわにした。

その後の投稿では「他にも色々言われたけどその場では笑ってる自分がいて、でも心にはグサグサ心ない言葉達が突き刺さってきて」と、自身が受けた心無い声に言及。「これは私が妊婦中だから敏感なのかな？なんだこの気持ち。と思いながら友人に軽く相談したら『そんなの笑えないよ。あってはならない事だよ』って言われた瞬間涙が止まらなかった」とつづった。

BABIは6月、2020年4月から“アルバイト女子店員”として出演している「スナックラジオ」を当面休演することをインスタグラムのストーリーズで報告。「いつかまた出られたらいいな！と思います」と復帰への思いも明かしつつ、休演理由については「自分の口から説明しなきゃいけないと思っているんですが 今はまだ感情や状況の整理がついていないのと 意外と口下手なのでまだ上手く説明出来ないのが心境です」としていた。その後、妊娠を報告したが、番組休演との関連については「最近ストーリーでみんなを心配させちゃったけど妊娠報告が理由ではないです。全く別です。みんな心配してくれてありがとう」とつづっていた。