IVEレイ「かわいい？」ハイトーンイメチェン姿に絶賛の声「破壊力すごい」「ツインテール可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/11/17】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が11月16日、自身のInstagramを更新。新しい髪色を公開し、話題になっている。
【写真】21歳KPOP美女「ツインテール可愛すぎる」話題のイメチェン姿
レイは「かわいい？？」とつづり、韓国・仁川（インチョン）で開催された「2025コリアグランドミュージックアワード（KGMA）」のオフショットを投稿。レイは髪色をハイトーンカラーにイメージチェンジし、ツインテールにまとめた姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「世界一可愛い」「破壊力すごい」「ツインテール可愛すぎる」「髪色似合ってる」「ハートを撃ち抜かれた」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆IVEレイ、ニューヘアーを披露
◆レイの髪型が話題
