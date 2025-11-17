西野未姫、1歳娘の手作りご飯プレート公開「見た目も可愛い」「参考になる」の声
【モデルプレス＝2025/11/17】元AKB48でタレントの西野未姫が11月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のご飯を公開した。
【写真】26歳元AKB「見た目も可愛い」1歳娘の手作りご飯プレート
西野は「1歳のご飯ってだいたいこんな感じ？」とコメント。プレートに乗ったパンケーキやおやきなどが乗り、手作り満載の料理の写真を披露した。
この投稿に「美味しそう」「娘ちゃん喜びそう」「すくすく育つご飯」「手作りしてすごい」「見た目も可愛い」「参考になる」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱との結婚を発表。2024年10月18日に第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
