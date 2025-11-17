乃木坂46弓木奈於、手作り“くまのクッキー”披露「表情に個性出てる」「可愛いし美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/17】乃木坂46の弓木奈於が11月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのクッキーを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳乃木坂46「表情に個性出てる」話題の手作りクッキー
弓木は「くまのクッキー作った」とコメントし、天板の上に綺麗に並べられたクマの形をしたクッキーを公開。続く投稿では「顔を描いた」と表情の入ったクッキーの完成品も披露している。
この投稿に、ファンからは「くまの表情に個性出てる」「可愛いし美味しそう」「お菓子作り出来るの素敵」「綺麗なクッキー作れて尊敬」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
