弓木奈於（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/17】乃木坂46の弓木奈於が11月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのクッキーを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】26歳乃木坂46「表情に個性出てる」話題の手作りクッキー

◆弓木奈於、手作りのクッキーを公開


弓木は「くまのクッキー作った」とコメントし、天板の上に綺麗に並べられたクマの形をしたクッキーを公開。続く投稿では「顔を描いた」と表情の入ったクッキーの完成品も披露している。

◆弓木奈於の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「くまの表情に個性出てる」「可愛いし美味しそう」「お菓子作り出来るの素敵」「綺麗なクッキー作れて尊敬」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】