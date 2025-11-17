フリーの有働由美子アナウンサーがＭＣをつとめる１６日放送のテレビ朝日系「有働Ｔｉｍｅｓ」（日曜・午後８時５６分）の拡大９０分スペシャルに、映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（２１日公開、山田洋次監督）に出演する俳優・木村拓哉が出演。有働の質問に答えた。

有働アナは、木村がかつて“平成を抱いた男”と呼ばれていたことに触れ、「ちょっと振り向いてニコッとしただけでキャーってなる、何をやってもみんながついてくる。図に乗ることはなかったんですか？」とたずねた。

これに木村は「いや、でもうれしいですよ、単純に」と返答。それを聞いた有働が「何か教えがあるんですか？」と返すと、木村は「大先輩に言われたひと言じゃないですかね。『俺たち生かされてるんだぞ』っていうひと言だけです」と答えた。

それは、お笑いタレント・明石家さんまの言葉だと明かし、「俺とか私を求めてくれる人がいたり、待ってくれてる人たちがいるから、お前、できてるんだぞっていうことをボーンと言われて。ああ、確かにって」と木村。

有働が「さんまさんに何でも相談するんですか？」と問うと、「そうですね。何でも笑いに変えてくれるので、ほんとに。一番強いかもしれないです」と答え、ＳＭＡＰ解散後、ソロアーティストとしての活動を決意するきっかけも、さんまだったことを明かした。

「（１６年に）グループ（ＳＭＡＰ）が解散して、もう自分でハンドマイクを持ってステージに立つことはないなと思っていたので、それを“笑いに変換のプロ”に聞いたら、『いや、今、お前のタイミングでまたそういう（ソロ）挑戦、オールドルーキー、めっちゃかっこええやんけ』って言われちゃって」と、さんまから言われた言葉を振り返った。