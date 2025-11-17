先発し3回無失点のチョン・ウジュ「自信が証明された」

野球日本代表「侍ジャパン」は16日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦に7-7で引き分けた。日本のファンを驚かせたのが、韓国の先発マウンドに立ち3回を無安打無失点に抑えたチョン・ウジュ投手（ハンファ）だ。今年高校を卒業し、ドラフト1位で入団したばかりの19歳は、生で見た日本の投手のボールに興味津々だった。

「とても楽なフォームで速い球を投げていた。本当に見習うべき点が多いし、日本の投手たちには本当に真似したいところが多いと思いました」

試合後のチョン・ウジュは、日本の選手の印象を問われるとよどみなくこう口にした。その中でも特に印象深かったのが、この試合日本の5番手で登板した高橋宏斗投手だという。「元々知っていた選手ですが、直接見たらさらに良かったんです」。力感を感じさせないゆったりとしたフォームと、突き刺すボールの質が生む“錯覚”に驚かされた。ただチョン・ウジュがこの試合で見せたパフォーマンスは、その上を行った。

最速154キロをマークした直球とスライダーを武器に、初回から野村勇内野手（ソフトバンク）、森下翔太外野手（阪神）から三振を奪った。2回には死球と自身の失策で無死一、二塁のピンチを背負うが、後続を封じ無失点。3回も三者凡退で片づけ降板。計4つの三振を奪った。

韓国プロ野球は、ストライク、ボールを自動で判定するシステム（ABS）を導入している。この試合は人の目でコールする通常のスタイル。その違いもしっかり頭に入れての登板だった。「ABSのストライクゾーンではないので、少し低めを狙って投げました。日本の打者は三振をあまりしないので、少し攻撃的なピッチングをしました。僕はコーナーをついていくタイプでもないですし」。作戦がうまくいったと喜ぶ。

所属のハンファでは今季主にリリーフで起用され、51試合に登板し3勝無敗、3ホールド。53回2/3を投げて実に82個の三振を奪った。この試合で先発としての可能性を証明し、来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での代表入りにも、大きく道が開けた。U-18代表で日韓戦に投げたことはあるが、初めて経験したプロ同士の試合。つかんだ自信は大きいようだ。

「元々自信はあったんです。でもそれが、証明されてはいなかった。しかし今日を機に、もう少し自信を持ってやってもいいんだなと思いました」。言葉は勇ましいが、少年のような笑顔で東京ドームを後にしたチョン・ウジュ。これまで韓国代表の日本キラーといえば左腕のキム・グァンヒョン投手（SSG）が有名だったが、新たな刺客となる日も遠くなさそうだ。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）