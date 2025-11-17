TGI フライデーズが2か月連続で「パーティーコース」の早得予約特典を実施。

早得で楽しむ、フライデーズ流アメリカンパーティーシーズンの開幕です！

TGI フライデーズ「パーティーコース」早得10% OFF キャンペーン

予約受付：利用月の前月末まで（2025年12月の予約は2025年11月30日まで、2026年1月の予約は2025年12月31日まで)

対象期間：2025年12月1日（月）〜2026年1月31日（土）

※2025年12月24日・12月25日・12月31日・2026年1月1日は対象外

特典：10% OFF

対象店舗：TGI フライデーズ 全13店舗

渋谷神南店・原宿店・池袋店・上野中央通り店・東京ドームシティ店・お台場アクアシティ店・有明ガーデン店・町田店・イクスピアリ店・横浜西口店・MM21クロスゲート店（みなとみらい）・神奈川芸術劇場店・名古屋久屋大通店

冬のパーティーシーズンがもっと楽しくなる、早得パーティー予約特典を実施している、アメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」

2025年12月・2026年1月のパーティーコースを早期予約すると、人気の「グレイトパーティーコース」と「ファンタスティックパーティーコース」が10%OFFになります！

仲間とシェアして楽しむアメリカンスタイルの大皿料理は、忘年会や新年会はもちろん、お誕生日や記念日まで幅広いシーンを華やかに演出。

“Sharable & Fun!” をテーマに、フライデーズならではの熱気あふれるパーティーが、お得に体験できます☆

グレイト パーティーコース / ドリンク飲み放題付 (3時間)

価格：1人5,500円(税込)→4,950円(税込)

内容：コブサラダ (ドレッシング シーザー/ ハニーマスタード) ・ブルスケッタ・チキン ケサディア ・バッファローウィング ・フライデーズ チーズバーガー ・フライデーズフライ ・ケイジャンシュリンプ＆チキン パスタ ・ベイビーバックリブ ・コールスロー ・レッドブル飲み放題

大人から子供まで大人気のバーガーやリブが入った、フライデーズを象徴するアメリカン料理の王道メニューがそろった豪華ラインナップの「グレイト パーティーコース」

多種多彩なドリンク飲み放題メニューに、レッドブルが加わった、グレイトな内容です！

ファンタスティックパーティーコース / ドリンク飲み放題付 (2時間)

価格：1人4,500円(税込)→4,050円(税込)

内容：コブサラダ (ドレッシング シーザー/ ハニーマスタード) ・フライデーズ ナチョス ・フィッシュ＆チップス・チキン ケサディア ・ケイジャンシュリンプ＆チキン パスタ ・バーベキューチキン タコス

「ファンタスティックパーティーコース」では、人気のタコスがメニューに新登場。

そのほか、メキシコ料理でお馴染みのナチョスに定番のフィッシュ&チップスなど、豪快にメキシコ・アメリカン料理を楽しめます☆

2か月連続の早得パーティー予約特典で、お得なアメリカンパーティーを満喫。

TGI フライデーズの「パーティーコース」早得10% OFF キャンペーンは、対象外日を除き2025年12月1日から2026年1月31日まで開催です！

