プロ総勢60名が集結！カーセブンデジフィールド「第7回 カーセブン プロアマゴルフカップ 2025」

カーセブンデジフィールドが主催する「第7回 カーセブン プロアマゴルフカップ 2025」が、2025年12月15日(月)に茨城県の宍戸ヒルズカントリークラブにて開催されます。

男女・シニア合わせて総勢60名のプロが出場予定で、アマチュア180名とともに日本最大級のプロアマ交流戦が行われます。

大会名：第7回 カーセブン プロアマゴルフカップ 2025

開催日：2025年12月15日(月)

会場：宍戸ヒルズカントリークラブ (茨城県笠間市南小泉1340)

主催：カーセブンデジフィールド

競技方法：プロ1名＋アマ3名のチーム戦 (スクランブル方式)

スケジュール：受付7:00／スタート8:00／表彰式・懇親会15:30〜17:00

2018年の初開催以来、「プロと企業の皆様、そしてゴルファー同士がつながる場」として年末の恒例イベントとして定着し、今年で7回目を迎える節目の大会です。

2025年3月には、同社契約プロの工藤 遥加選手がツアー初優勝を達成しており、本大会でのプレーにも注目が集まります。

プレー後にはセレモニー＆トークセッションも予定されており、MCは“QP”の愛称で親しまれる関 雅史プロが務めます。

出場予定プロ【女子プロ】

川岸 史果／工藤 遥加／足立 由美佳／阿部 未悠／天沼 知恵子／石川 陽子／エイミー・コガ／大田原 皐月／岡山 絵里／長田 若菜／柏井 麻衣／片山 真里／兼岩 美奈／鎌田 ハニー／鎌田 ヒロミ／川崎 志穂／河野 杏奈／佐藤 千紘／新坂上 ゆう子／高橋 恵／田中 祐姫／土田 沙弥香／林 菜乃子／水野 真由美／諸見里 しのぶ／大和 笑莉奈

出場予定プロ【男子プロ】

秋吉 翔太／荒井 陸／市原 弘大／伊藤 有志／植竹 勇太／梅山 知宏／甲斐 慎太郎／金岡 奎吾／北川 祐生／久志岡 俊海／櫛山 勝弘／久保 超路／小浦 和也／小林 伸太郎／斉藤 慎／櫻井 勝之／重永 亜斗夢／鈴木 海斗／薗田 峻輔／高柳 直人／竹山 昴成／新村 俊／松本 将汰

出場予定プロ【シニアプロ】

秋葉 真一／今野 康晴／久保 勝美／小溝 高夫／崎山 武志／清水 洋一／菅谷 拓／チャンド・ディネッシュ／東 聡／深澤 幸雄／渡辺 司

茨城県の宍戸ヒルズカントリークラブで開催される「第7回 カーセブン プロアマゴルフカップ 2025」の紹介でした。

