È¯Çä30¼þÇ¯¡È¤³¤ó¤ß¤½¡ÉPR ¥¤¥Á¥Ó¥­ ¡Ö¸¥Î©¤¤¤í¤¤¤í¤ß¤½¡×´¶¼Õº×

¡¡¥¤¥Á¥Ó¥¤Ï11·î1Æü¡¦2Æü¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÌ¾¸Å²°Ãã²°¤Ç¡Ö¸¥Î©¤¤¤í¤¤¤í¤ß¤½30¼þÇ¯´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£´¶¼Õº×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¥Î©¤¤¤í¤¤¤í¤ß¤½¡×¤ò2Æü´Ö¹ç·×1800¸ÄÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀß¤±¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤äµÇ°»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡£ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢1ÆüÌÜ¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Éð¾Ââ®¡×¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤¯¤ó¡×¤¬Íè¾ì¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¥Î©¤¤¤í¤¤¤í¤ß¤½ ¥ß¥Ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ò³ÆÆü3²ó¤Î·×6²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ300¸Ä¤º¤ÄÌµÎÁÇÛÉÛ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡È¤³¤ó¤ß¤½¡É¤À¤¬¤Í¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ö¸¥Î©¤¤¤í¤¤¤í¤ß¤½¡×¡á¡Ö¤³¤ó¤ß¤½¡×¤Î°¦¾ÎÄêÃå¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤³¤ó¤ß¤½Êì¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¡Ö¸¥Î©¤¤¤í¤¤¤í¤ß¤½¡×¤Î¿ä¤·¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½¸¤á¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ê¤É³Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬É¬¤ºÅö¤¿¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ä¡¢¥¤¥Á¥Ó¥¾¦ÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ëÎØÅê¤²¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¸¥Î©¤¤¤í¤¤¤í¤ß¤½¡×¤Ï95Ç¯¤ËÈ¯Çä¡£Ä¹¤¯¡ÖÌ¾¸Å²°¤ÎÌ£¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯È¯Çä30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¡×¡Ö²ÈÄí¤Î¿©Âî¤ò»Ù¤¨¤ë¡×Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤³¤ó¤ß¤½Êì¤Á¤ã¤ó¡×¤âÃÂÀ¸¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ß¤½¡×¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÆü²ñ¾ì¤Ç¡Ö¤³¤ó¤ß¤½¡×¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¥¤¥Á¥Ó¥¡¦ÃæÂ¼¸÷°ìÏº²ñÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÈ¯Çä30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î¾¦ÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¹Í¤¨Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÃÏ¸µ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´ë¶È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£