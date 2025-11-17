ÆüËÜÉÊ¼Á¤Î¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡ªR Dresser ³¤³°½éÅ¹ÊÞ¡Ö¹á¹ÁÅ¹¡×
¥¤¥á¡¼¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥í¥ó R Dresser¤¬¡¢2025Ç¯11·î20Æü¡¢¹á¹Á¡¦Æ¼ïÕÏÑ¤Ë³¤³°½é¤È¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÇÇ¯´Ö14,000¿Í°Ê¾å¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¤ä¹ü³Ê¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹á¹Á¤Ç¤âÆüËÜÉÊ¼Á¤Î¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
R Dresser ³¤³°½éÅ¹ÊÞ¡Ö¹á¹ÁÅ¹¡×
R Dresser¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¡¦¹ü³Ê¿ÇÃÇ¡¦´é¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥µ¥í¥ó¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯¤ËÅìµþ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù5Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¡£
¡ÖR Dresser ¿·½É¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¡×¡ÖR Dresser ¶äºÂÅ¹¡×¡ÖR Dresser ¶äºÂ2¹æÅ¹¡×¡ÖR Dresser ²£ÉÍ´ØÆâÅ¹¡×¡ÖR Dresser ÂçºåÇßÅÄÅ¹¡×¡ÖR Dresser Ê¡²¬Å·¿ÀÅ¹¡×¤Î6Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¹á¹ÁÅ¹¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥¹»êÊØ¤ÊMTRÆ¼ïÕÏÑ±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
R Dresser ¹á¹ÁÅ¹¤ÎÆÃÄ¹
ÎÁ¶â¤ÏHK$1,700¤«¤éÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹á¹ÁÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¿ÇÃÇ¤ÈÀÜµÒ¤ò¡¢±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥¹¥È¥«¥é¡¼¡×¿ÇÃÇ¤ä¡¢1st¥·¡¼¥º¥ó¡¦2nd¥·¡¼¥º¥ó¿ÇÃÇ¤Î¤Û¤«¡¢¼ê»ý¤Á¥³¥¹¥á¿ÇÃÇ¤ä¥³¥¹¥á»î¤·¤â¼Â»Ü¡£
¹ü³Ê¿ÇÃÇ¡¦´é¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Áí¹ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¡¢³Æ¿ÇÃÇ¤Î³è¤«¤·Êý¤Þ¤ÇÄó°Æ¤·¡¢Æü¾ï¤Ë¤¹¤°³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Õ¥©¥í¡¼ÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ú¥¢¿ÇÃÇ¡¦3Ì¾°Ê¾å¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×¿ÇÃÇ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
R Dresser(¥¢¡¼¥ë¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼)¤È¤Ï¡©
R Dresser¤Ï¡¢¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¡Ö´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤ò°éÀ®¤¹¤ë¸½Ìò¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¹Ö»Õ¡Ö¾®ÀîÎ¤Æà¡×»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥í¥ó¤Ç¤¹¡£
10Âå¡Á80Âå¤Þ¤Ç¡¢Ç¯´Ö14,000Ì¾°Ê¾å¤ÎÃË½÷¶¦¤ËÉý¹¤¤ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡¢YouTuber¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢½÷Í¥¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤ä¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤âÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
R Dresser¤Ë¤Ï¡¢ÂåÉ½ ¾®ÀîÎ¤Æà»á¤È36Ì¾¤Î¡Ö¿ÇÃÇÎÏ¡×¡ÖÃÎ¼±¡×¡Ö¿Í´ÖÀ¡×¡Ö´ó¤êÅº¤¤ÎÏ¡×¡Ö¤³¤³¤í¤¶¤·¡×¤Î¹â¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬½êÂ°¡£
36Ì¾¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÄê´üÅª¤ÊÊÙ¶¯²ñ¤ä¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Î¥·¥§¥¢¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¾ï¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÇÃÇÎÏ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÍÞ¤¨¤¿ËÉÙ¤Ê¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¡¢ÊÐ¤Ã¤¿¿ÇÃÇ¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡³£Åª¤Ê¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Î¡Ö¤ªÇº¤ß¤äÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¡×¤Ø¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
R Dresser ¹á¹ÁÅ¹
½»½ê¡§Unit 2101-2102, 21/F, SHUN HEI CAUSEWAY BAY CENTRE, 492 Lockhart Road, Hong Kong
¥¢¥¯¥»¥¹¡§MTRÆ¼ïÕÏÑ±Ø ÅÌÊâ1Ê¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://hkg.rina-ogawa.com/
R Dresser ³¤³°½éÅ¹ÊÞ¡Ö¹á¹ÁÅ¹¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
