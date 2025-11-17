現場から生まれるDXのリアルを共有！GEN「GEN CLOUD ERP 全国ツアー 2025-2026」

ノーコード型クラウドERPを提供するGENが、全国6都市を巡る「GEN CLOUD ERP 全国ツアー 2025-2026」を開催します。

第1回は2025年11月27日に東京・日本橋で、第2回は12月11日に大阪・梅田で開催。

ハンズオン体験やユーザーとのトークセッションを通じ、現場から生まれるDXのリアルを共有するプロジェクトです。

GEN「GEN CLOUD ERP 全国ツアー 2025-2026」

本ツアー「The Roads Ahead」は、“これからの道を、ともに歩く旅へ”をテーマに開催されます。

全国のGENユーザーと「共に考える」ことを目的に、各地でハンズオン体験・ユーザーとのトークセッション・個別相談会などを実施。

ノーコード型クラウドERPを通じて、企業が“自分たちのやり方で進む力”を生み出すことを支援していきます。

【東京・日本橋 開催】

日時：2025年11月27日(木) 13:30〜18:00

会場：東京・日本橋「景色(KESHIKI)」

内容：MARK 5アップデート紹介、ユーザートーク、個別相談、デモ体験

参加費：無料(事前申込制)

江戸の五街道の起点である日本橋をツアーの出発点とし、“はたらく”の現在地と未来をつなぐ新たな道を歩み始めます。

【大阪・梅田 開催】

日時：2025年12月11日(木) 13:30〜18:00

会場：大阪・梅田「JAM BASE」内 会員制交流スペース「Syn-SALON」

コラボレーター：ロジザード

参加費：無料(事前申込制)

“技術ではなく、人の交わりから生まれるDX”をテーマに、現場の知見を共有します。

【今後の開催予定】

2026年1月22日(木)：福岡「ONE FUKUOKA BLDG.「蔦屋シェアラウンジ」」

2026年2月19日(木)：岡山「杜の街グレース「KURUNラウンジ」」

2026年3月11日(水)：札幌「さっぽろ創世スクエア「SCARTSスタジオ」」

2026年4月23日(木)：名古屋「名古屋JRゲートタワー「カンファレンス・Bタイプ」」

各会場では、最新版GEN MARK 5アップデート紹介やユーザーとのトークセッションを通じ、現場の知恵と技術が交わる共創の時間が届けられます。

GEN「GEN CLOUD ERP 全国ツアー 2025-2026」の紹介でした。

