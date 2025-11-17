ソフトバンクの優勝で幕を閉じたプロ野球日本シリーズ。その翌日の10月31日、26歳の一般女性との結婚を電撃発表したのは、阪神タイガースのエース・村上頌(しょう)樹(き)投手（27）だ。遡ること2年前、“伏線”はあった。

【画像】村上頌樹（27）の“かわいすぎる”新婚妻・A子さんの脱毛サロンを利用した中村奨成



山本由伸と同い年の村上頌樹（球団SNSより）

年俸1億円突破は間違いなしのエース投手

阪神先発投手の柱である村上。3年目の2023年に最優秀防御率のタイトルを獲得しブレイクすると、今季はリーグ最多勝、最高勝率、最多奪三振の投手三冠に輝いた。

日本シリーズ第1戦では150キロ近い直球を軸に59キロの超スローカーブを織り交ぜ、ソフトバンク打線を翻弄。7回1失点で勝ち投手になった。第5戦では延長10回に中4日で救援登板するも、決勝ソロを浴びて日本一を逃した。

「負けたら終わりの試合で投入されるのは、藤川球児監督からの信頼が厚い証です。身長175センチと投手としては小柄ながら、打者の手元でホップする直球と抜群のコントロールを武器に、今季14勝4敗の好成績を残しました。推定年俸は8000万円。契約更改での1億円突破は間違いないでしょう」（スポーツ紙記者）

大活躍の裏には結婚相手の存在があった。23年9月、阪神がセ・リーグ制覇を果たしたときのこと。村上は関西ローカル番組のインタビューで、球団OBの下柳剛氏からこんな“変化球”を投げ込まれていた。

「全然関係ないこと聞いていい？ 脱毛してる？」

短パンからのぞく、ツルツルピカピカの美脚をイジられた村上。それは、今回結婚した女性のもとへ通い続けた証だった。

茶色のロングヘアが印象的で…

「結婚相手のA子さんは、大阪市内にある脱毛サロンの店長でした。全国展開するチェーン店で、脱毛、小顔矯正、歯のホワイトニングを1つの店で完結できるのが売り。全身脱毛は1回2万円ほどと、相場より安い。村上は足繁く通っていました」（球団関係者）

店のSNSに登場したことがあるA子さん。毛先をカールさせた茶色のロングヘアが印象的だ。

「大阪で働く前は出身地の広島でも脱毛サロンで働いていたと聞きます。自分の考えをしっかり持った芯の強い子で、仕事熱心。20代前半で店長を任されていました」（村上の知人）

「美容男子」となった村上の猛アタック

故郷・広島の球団選手とも“接点”があるという。

「広島カープで本職よりもスキャンダル報道が目立つ中村奨成（26）です。奨成も、大阪のA子さんの脱毛サロンを利用したことがある。また同じくカープの小園海斗（25）の妻でインフルエンサーの渡辺リサ（23）とも交流があり、村上との結婚の際にはアドバイスを受けたとみられます」（同前）

複数のプロ野球選手が同サロンを利用した形跡があるが、村上はいかにしてA子さんを射止めたのか。

「店のSNSを見た村上が『この子、かわいい』と一目惚れ。知人経由で彼女を紹介してもらい、客として店にも通うように。A子さんに会いたい一心で常連客になり、彼女の影響で美容にも目覚めた。顔からVIOまで全身を脱毛。歯もホワイトニングを施し、真っ白です」（前出・球団関係者）

「美容男子」となった村上の猛アタックは実った。

「23年シーズン開幕前に大阪市内のマンションでA子さんと同棲を開始。約2年間の交際を経て、村上は今シーズンを前にプロポーズ。彼女は婚約を機にサロンを辞め村上のサポートに専念している。結婚指輪は最高級ブランドのハリー・ウィンストンです」（同前）

2人は日本シリーズを前に入籍したという。10月31日、阪神広報に村上の結婚について尋ねると、「回答は差し控える」とした。それからわずか1時間後、村上は“豪速球”で結婚を発表したのだった。来シーズンも“毛がなく”マウンドで躍動する？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年11月13日号）