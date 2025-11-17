「人工知能（AI）は生命を模倣できるだろうか。水でできたコンピュータが必要だろうか」。

英オックスフォード大学名誉教授で大邱慶北（テグ・キョンブク）科学技術院（DGIST）招聘客員教授のデニス・ノーブル氏は11日、ソウル大学のルクスメアフォーラムでこのように問いかけた。コンピュータの核心は半導体チップで、半導体チップの主材料はシリコンだ。シリコンでなく水でできたコンピュータとはどういう話だろうか。

◇人工知能vs生命の知能

ソウル大学精密機械設計共同研究所が主管し、DIGISTなどが共同主催したこの日のフォーラムの主題は「生命と半導体：知能の本質と未来探求」だった。ノーブル教授は電算生理学分野の碩学だ。1960年にコンピュータを使って世界で初めて心拍を数学的に究明した仮想心臓モデルを作った。その後生命体を遺伝子や蛋白質など個別の単位でなくネットワーク全体の観点から分析するシステム生物学を率いた。

彼は講演で、丈夫なシリコン結晶基盤のコンピュータと自由に運動する水分子でできた生命体を比較しながら、AIと生命体の知能は違うと強調した。最も小さい有機体であるバクテリアも200億個の水分子でできているとし、「現存するどんなコンピュータもその無数の分子状態を再現できない」と話した。速くて正確なAIに比べ生命体は遅くて不正確だが「確率性を基に、目的を持って、創意的に、自らを統制する」とした。

結局自身の質問に対する自らの答は「生命現象はとても複雑で、生命体を模倣したAIを作るのは現実的に難しい」ということになる。

◇人と同じAIは可能だろうか

ノーブル教授はフォーラムの後、中央日報とのインタビューで「生命体は30億〜40億年にわたった進化を通じて段階的に発展してきた。生物学界のだれもまだその全てがどのように構成されているのか完全に理解できていない」と話した。「（ソウルにいる）私のこぶしがヌクレオチド（DNAの基本単位）ならば細胞膜は平壌（ピョンヤン）くらいの場所にある。そんなに遠く離れた生体システムが分子規模でどのようにつながって作動するかは想像の外」ということだ。彼はAIが生命を模倣することが「不可能だということではないが、早めることはできないだろう」と話した。

知能を模倣できるといっても価値の問題が残るという指摘もした。「AIに私たちのようなマインド（心）とスピリット（精神）があるだろうか」と。彼はフォーラムでもこれを非常に「挑戦的な課題」と言及した。「どんな学問も1人でこの問題を解決できないだろう」としながらシステム生物学者と哲学者、エンジニアとコンピュータ科学者などの学制間の研究の必要性を強調した。

こうしたノーブル教授のAI論に対しては別の意見もある。機械工学者であるDGISTの李建雨（イ・ゴヌ）総長はフォーラム対談で、「工学的観点からAIがどこまで行けるとみるか」という質問に、「AIが人と本当に全く同じになるには精神や感情のようなものも扱えなくてはならないが、『必ずそうすべきなのか』の問題がある」と答えた。AIが「人間の機能を拡張」を超え「人間のあらゆるものを代替するのは望ましい方向ではない」ということだ。