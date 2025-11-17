チムジルバン（韓国式サウナ）で眠っている客を起こすライブ配信を行い、営業妨害の容疑で起訴されたインターネット放送司会者（BJ）の男に罰金刑が言い渡された。

15日、仁川（インチョン）地裁刑事1単独は、業務妨害の罪で起訴されたBJのA被告に対し、罰金700万ウォン（約74万円）を言い渡した。

A被告は6月26日午後11時46分ごろ、仁川市桂陽区（ケヤング）のチムジルバンで、睡眠中や休憩中の客に近づき、耳元で突然大声を上げるなどして、およそ20分間にわたり営業を妨害した容疑で起訴された。

当時A被告は「チムジルバンで寝ている客全員を起こす」というタイトルのライブ配信をしていた。A被告は自分を見ている客に向かって「何を見てるんだ？用があるならさっさと行け」などと叫ぶ場面もあった。

裁判部は「被告人がインターネットのライブ配信を通じて刺激的なコンテンツで視聴者の関心を引くことに没頭した結果、本件に至ったものとみられる」とし、「チムジルバンの経営者に500万ウォンを支払って円満に合意し、被害者が処罰を望んでいない点は被告人に有利な情状だ」と判断した。

続けて「しかし被告人は犯行の様子を携帯電話で撮影し、その様子をリアルタイムでユーチューブに配信した点、インターネット配信をする過程で2019年から侮辱・名誉毀損・暴行などの各種犯罪で数回刑事処罰を受けた前歴がある点」を量刑理由として挙げた。

一方でA被告は、児童青少年性保護に関する法律違反（性搾取物制作配布等）の容疑などで拘束起訴されており、仁川地裁で1審の審理を受けている。