英国史上、最も悪名高い性犯罪者の一人に挙げられている中国人男性に対し、被害者たちに薬物を使用した性暴行および違法撮影の容疑で終身刑が言い渡された。

15日（現地時間）、BBCなどの海外メディアによると、英国ウーリッジ刑事裁判所は中国国籍のChao Xu被告に対し、このような判決を下した。

裁判所は、Xu被告が2021年11月から2025年6月の間に女性6人を対象に犯した性暴行および違法撮影など24件のすべての容疑について有罪を宣告した。

今年33歳のXu被告は2016年から英国で居住してきた。Xu被告はグリニッジ大学を卒業し、求人・採用会社の代表として働いていた。警察の調査によれば、Xu被告はロンドン南東部の自宅アパートでネットワーキングイベントを開いた後、参加した女性たちのドリンクに薬物を混ぜて性暴行に及んだ。警察は被告の電子機器から、意識を失ったり体を支えられなくなったりした女性を性暴行する場面を被告自身が撮影した映像を確保した。芳香剤のケースやスピーカーなどにカメラを隠して被害者を違法撮影していたことも確認された。

Xu被告は被害者たちに「生命の泉（spring of life）」という名前をつけたカクテルを提供していたとされる。このカクテルにはアルコール、中国の漢方薬、GHB、そして筋弛緩剤が入っていた。捜査当局はXu被告を「大胆で執拗な性的捕食者」と規定し、「史上最も悪名高い性犯罪者の一人」と呼んだ。

ある被害者は法廷証言で「私は決して以前の自分には戻れない」とし「彼が私にしたことを忘れることはできない。彼は私の人生を破壊した」と話した。Xu被告の犯行は今年5月、自宅での集まりで一人の女性を性暴行した後に止まった。被害女性が意識を回復した後、一部の記憶をもとに警察に通報したことで摘発されたためだ。

警察は実際の被害者数が数百人に達する可能性があるとみて、追加の情報提供を受け付けている。裁判所は、Xu被告が外国人であるため原則として中国へ追放される可能性があると付け加えた。