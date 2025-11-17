セント レジス ホテル 大阪にて、宮廷の優雅さが息づく「マリー・アントワネット by マノロ ブラニク アフタヌーンティー」を提供。

マリー・アントワネットの洗練とマノロ ブラニクが宿す優雅な美学を、セントレジスの感性が気品ある余韻へと昇華させる、優美なアフタヌーンティーです！

セント レジス ホテル 大阪「RÉGINE（レジーヌ）」マリー・アントワネット by マノロ ブラニク アフタヌーンティー

期間：2025年11月20日（木）〜2026年1月30日（金）

時間：12:00〜17:00

料金（税・サ込）：1人 8,800円、グラスシャンパン付き 1人 11,000円

場所：ブラッスリー「RÉGINE」 2階

予約・問い合わせ：セント レジス ホテル 大阪 レストラン予約 06-6105-5659（10:00〜19:00）、Webサイト

セント レジス ホテル 大阪がブラッスリー「RÉGINE（レジーヌ）」2階にて、「マリー・アントワネット by マノロ ブラニク アフタヌーンティー」を開催。

世界中の女性たちから愛されるイギリス発のラグジュアリーシューズブランド「マノロ ブラニク」 とコラボレーションしたアフタヌーンティーが期間限定で楽しめます☆

2006年に公開されたソフィア・コッポラ監督の映画『マリー・アントワネット』のシューズは、すべてマノロ・ブラニク氏が制作。

マノロ・ブラニクとマリー・アントワネットの出会いは幼少期にまで遡り、きっかけとなったのが1932年に作家シュテファン・ツヴァイクが著した伝記でした。

マノロ・ブラニク氏はマリー・アントワネットについて

「時代に縛られないミューズとして、私にインスピレーションを与え続けています」

と語っています！

2025年9月からはヴィクトリア＆アルバート博物館で「マリー・アントワネット スタイル」展覧会を記念し、彼女の華やかさを現代の感性で再構築した「マリー・アントワネット カプセルコレクション」を発表。

彼女への敬愛は過去への追悼ではなく、美の探求へとつながる想像の源泉であり、歴史と現代性の融合でもあります。

キーカラーのパウダーピンクは、メイクを好んだマリー・アントワネットへのオマージュです！

ブラッスリー「RÉGINE」で提供するコラボアフタヌーンティーは、マノロ ブラニクの柔らかな色彩感覚と、マリー・アントワネットに息づく優雅な美意識を表現。

セントレジスのペストリーシェフが、繊細な感性でアフタヌーンティーとして仕上げられています。

可憐な彩りと庭園を思わせる軽やかな香り、口の中でほどける繊細な甘さが、テーブルの上に静かな華やぎをもたらす内容です！

マリー・アントワネット by マノロ ブラニク アフタヌーンティー 内容

スイーツ：

ローズ サントノーレシチリアレモンとピスタチオタルトパンプディングとバニラのムースバニラとパッションのマカロンヴァイオレットチョコレートムース

スコーン：

マリー・アントワネットティースコーンプレーンスコーンクロテッドクリーム マーマレード

セイヴォリー：

平目のタルタルとシャンパンジュレ キャビア ブリニにのせて殻のまま炙った天使のエビ アイオリソース ライスペーパーの菜園風包みダックフォアグラムースと金柑コンポート ブリオッシュトーストカリフラワーのムース 苺のガスパチョアミューズエクレア

パステルの彩りが目を惹く「マリー・アントワネット by マノロ ブラニク アフタヌーンティー」のスイーツ。

「ローズ サントノーレ」は、ラズベリーの酸味を帯びたクリームをしのばせた小さなシューに、ほんのりローズが香るエレガントな一品です。

軽やかな甘さの中に、優しい花の余韻がふわりと広がります。

「シチリアレモンとピスタチオのタルト」は、シチリア産レモンの凛とした酸味と、ピスタチオのまろやかな奥行きが響き合うタルト。

表面に添えた飴細工がサロンの明かりを映すジュエリーのようなきらめきを添え、ひと口ごとに軽やかな華やぎが広がります。

キャラメルを含ませたデニッシュにバニラムースをなめらかに重ねた「パンプディングとバニラのムース」は、ふくよかな甘みと淡い香りが寄り添う、どこか懐かしく落ち着いた味わいに。

美しく並ぶスイーツの数々は、柔らかな光に包まれた宮廷の午後を思わせます。

甘さと香りが静かに重なり合い、心をやさしく満たす余韻が広がるメニューばかりです。

甘美なスイーツとともに、味わいに奥行きを添えるセイヴォリーは、アフタヌーンティーを優雅に引き立てる存在。

「平目のタルタルとシャンパンジュレ キャビア ブリニにのせて」は、きめ細やかな平目のタルタルに、シャンパンの酸味を生かしたジュレを重ね、キャビアを添えています。

砕けたジュレが光をきらめかせ、ダイヤモンドを思わせる華やかさに心躍る一品です。

ハーブや花々をふんだんに纏わせた「殻ごと炙った天使のエビ アイオリソース ハーブと花々のライスペーパー包み」は、ヴェルサイユの庭園がイメージ。

みずみずしい香りと海老の香ばしい旨味が、軽やかに重なり合います！

なめらかなフォアグラムースに金柑のやさしい酸味を重ねた「ダックフォアグラムースと金柑コンポート ブリオッシュトースト」は、ふんわりとしたブリオッシュが調和をそっと引き立てる美味しさ。

ひと口ごとに軽やかさと深みが響き合い、スイーツの甘美な世界へと美しくつながるセイヴォリーが揃っています。

パステルの光が柔らかに揺らめき、宮廷の気配が静かに息づく午後のひととき。

マリー・アントワネットとマノロ ブラニクの美学が重なり合うアフタヌーンティーを、セントレジスが紡ぐ優美な余韻とともに愉しめます！

パステルの光に満ちた午後のひとときを楽しめる、優美なるアフタヌーンティー。

セント レジス ホテル 大阪「RÉGINE（レジーヌ）」の「マリー・アントワネット by マノロ ブラニク アフタヌーンティー」は、2025年11月20日から2026年1月30日まで開催です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 英国シューズブランド「マノロ ブラニク」とのコラボアフタヌーンティー！セント レジス ホテル 大阪「レジーヌ」 appeared first on Dtimes.