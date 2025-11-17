◇W杯アフリカ予選プレーオフ決勝 コンゴ1―1（PK戦4―3）ナイジェリア（2025年11月16日 モロッコ）

W杯北中米大会のアフリカ予選プレーオフ（PO）決勝が16日にモロッコで行われ、コンゴがナイジェリアを下して大陸間プレーオフ進出を決めた。

試合はナイジェリアが開始3分に先制。それでも同32分、コンゴのFWメシャック・エリアが右からのグラウンダーのクロスを受け、左足で同点弾を決めて試合を振り出しに戻した。

試合は1―1のまま延長戦でもスコアが動かず、PK戦へと突入。PK戦直前から投入されたコンゴのGKティモシー・ファユルが2度セーブするなど奮闘し、最後はキャプテンのDFシャンセル・ムベンバが成功してコンゴが4―3で制した。ムベンバは13日の準決勝カメルーン戦でも後半追加タイムに決勝点を決めており、2試合連続で試合を決定づけた。

同じ13日の準決勝ガボン戦で延長戦まで戦っていたナイジェリアには疲労も見られ、7度目のW杯出場の夢がついえた。コンゴは74年W杯西ドイツ大会以来52年ぶりとなる13大会ぶり2度目のW杯出場を目指して3月の大陸間プレーオフに臨む。大陸間プレーオフの組み合わせ抽選は20日に行われる。

アフリカからはアルジェリア、カーボベルデ、コートジボワール、エジプト、ガーナ、モロッコ、セネガル、南アフリカ、チュニジアが予選各組首位でW杯出場を既に決めている。