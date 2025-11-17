ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤ò½±¤Ã¤¿´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÎµ´¬¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ¤Ç¤âÉÑÈ¯¤¹¤ëÎµ´¬¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤«¡©
2025Ç¯9·î5Æü¡¢Îµ´¬¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ËÒÇ·¸¶»Ô¤Î½»ÂðÃÏ¡¡¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò
¡ÊÇòÀÐ Âó¡§ºî²È¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
Îµ´¬¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÈï³²¾õ¶·¤Ç¿äÄê
¡¡º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë9·î5Æü¤ÎÀµ¸á²á¤®¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÆÍÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Á6¤Ä¤Î»ö¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Îµ´¬¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¡¡¤È¤¯¤ËÌÔÎõ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢12»þ50Ê¬º¢ËÒÇ·¸¶»Ô¤«¤éµÈÅÄÄ®¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿Îµ´¬¤Ç¤¹¡£¿äÄêÉ÷Â®¤Ï75m¡¿s¤ËÃ£¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÆÍÉ÷¤¬¿á¤¤Þ¤·¤¿¡£»þÂ®¤ËÄ¾¤¹¤È270km¡¿h¤È¤¤¤¦¿·´´ÀþÊÂ¤ß¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÆ±»þ´ü¤â¤·¤¯¤ÏÃ»´ü´Ö¤ËÊ£¿ô¤ÎÎµ´¬¤¬Â¿È¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥ë¥Í¡¼¥É¡¦¥¢¥¦¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡§outbreak¡×¤È¤Ï¡ÖËÖÈ¯¡×¤È¤«¡ÖÂçÎ®¹Ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿ÞÉ½1¡Û2025Ç¯9·î5Æü¤ËÀÅ²¬¸©Æâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÆÍÉ÷»ö¾Ý
7¤Ä¤ÎÆÍÉ÷»ö¾Ý¤Î¤¦¤Á6¤Ä¤ÏÎµ´¬¡¢1¤Ä¤Ï¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¤Þ¤¿¤Ï¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¡¡½ÐÅµ¡§
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎµ´¬¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¡ÖÆüËÜÈÇ²þÎÉÆ£ÅÄ¡ÊJEF¡Ë¥¹¥±¡¼¥ë¡×¤ÇÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖÆ£ÅÄ¡ÊF¡Ë¥¹¥±¡¼¥ë¡×¤È¤Ï¡¢1971Ç¯¤ËÊÆ¥·¥«¥´Âç³Ø¤ÎÆ£ÅÄÅ¯ÌéÇî»Î¤¬¹Í°Æ¤·¤¿ÆÍÉ÷¤ÎÉ÷Â®Â¬Äê»Ø¿ô¤Ç¤¹¡£Îµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤Ï¶É½êÅª¤Ë¤´¤¯Ã»»þ´Ö¤À¤±È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·×Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¹¡£ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë´ûÂ¸¤Î´ÑÂ¬ÍÑÉ÷Â®·×¤ÇÉ÷Â®¤òÂ¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Æ£ÅÄÇî»Î¤Ï½»²È¤ä¼«Æ°¼Ö¡¢Îó¼Ö¡¢¿¹ÎÓ¤Ê¤É¤ÎÈï³²¾õ¶·¤«¤éÉ÷Â®¤ò¿äÄê¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¥¹¥±¡¼¥ë¤Ï¡¢F0¡ÁF5¤Î6ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢ºÇÂç¤ÎF5¤ÏÉ÷Â®117¡Á142m¡¿s¡¢ºÇ¾®¤ÎF0¤ÏÉ÷Â®17¡Á32m¡¿s¤Ç¤¹¡£Æ£ÅÄ¥¹¥±¡¼¥ë¤ÏÀ¤³¦¤Ç¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿Æ£ÅÄ¥¹¥±¡¼¥ë¤ÏÎµ´¬¤Îµ¬ÌÏ¤ä¼Ò²ñ´Ä¶ÌÌ¤Ç»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ëÆüËÜ¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢2015Ç¯¤Ëµ¤¾ÝÄ£¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Èï³²»ØÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢ÍâÇ¯¤«¤é»ÈÍÑ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬JEF¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎºÇÂçÉ÷Â®75m¡¿s¤ÏJEF3¡ÊÉ÷Â®67¡Á80m¡¿s¡Ë¡¢Æ£ÅÄ¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤âF3¡ÊÉ÷Â®70¡Á92m¡¿s¡Ë¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇJEF4°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢JEF3¤Ï»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÉ÷Â®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢JEF2¡Á3¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î°ÒÎÏ¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢JEF2¤ÇÌÚÂ¤½»Âð¤¬¤æ¤¬¤ß¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤¬ÅÝ²õ¡¢Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÅÅÃì¤¬ÀÞ¤ì¡¢ÉáÄÌ¡¦Âç·¿¼«Æ°¼Ö¤¬²£Å¾¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆJEF3¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¤½»Âð¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Î¼ê¤¹¤ê¤¬ÊÑ·Á¤·¡¢¹©¾ì¤äÁÒ¸Ë¤Î²°º¬¤¬¤Ï¤¬¤ì¡¢Æ»Ï©¤Î¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤¬¤Ï¤¬¤ì¤ÆÈô¤Ó»¶¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿»´¾õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿ÞÉ½1Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¡×¡Ö¥¬¥¹¥È¥Õ¥í¥ó¥È¡×¤È¤ÏÎµ´¬¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÆÍÉ÷¤¬¿á¤¯¸½¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢Îµ´¬¤Î¤è¤¦¤Ê±²¤ò´¬¤«¤Ê¤¤°Û¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ó¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Îµ´¬È¯À¸¿ô¤¬Â¿¤¤ÆüËÜÎóÅç¤ÎÃÏ°è
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿ô¤ÎÎµ´¬¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µ¤¾ÝÄ£¤Î¡ÖÆÍÉ÷»öÎã°ìÍ÷¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2001Ç¯¤«¤é2025Ç¯9·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÌó25Ç¯´Ö¤ËÁ´¹ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Îµ´¬¤ÎÁí¿ô¤Ï¡¢³¤¾åÎµ´¬¤â´Þ¤á¤Æ1034·ï¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯´ÖÊ¿¶ÑÌó41·ï¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÎµ´¬¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿5·ï¤È¡¢Îµ´¬¤Îº¯À×¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Îµ´¬È¯À¸»þ¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëÏ³ÅÍ¡Ê¤í¤¦¤È¡Ë¾õ¤Î±À¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿109·ï¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê°Ê²¼Æ±ÍÍ¡Ë¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÎµ´¬È¯À¸¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢Â¿¤¯È¯À¸¤¹¤ë¸©¤È¾¯¤Ê¤¤¸©¤È¤Ç¤«¤Ê¤êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£¤È¤¯¤ËÈ¯À¸¿ô¤¬ÆÍ½Ð¤·¤ÆÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÆîÃ¼¤Î²Æì¸©¤È¡¢ËÌÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÎµ´¬¤¬È¯À¸¤·¤¿ÀÅ²¬¤ÏÂè9°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¿ÞÉ½2¡ÛÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌÎµ´¬È¯À¸¿ô¡Ê2001Ç¯¡Á¡Ë
¡ÈÎµ´¬¤Þ¤¿¤Ï¥À¥¦¥ó¥Ð¡¼¥¹¥È¡É¤È¡ÈÎµ´¬¤Þ¤¿¤ÏÏ³ÅÍ¾õ¤Î±À¡É¤Î»öÎã¤ò´Þ¤à¡¡½ÐÅµ¡§µ¤¾ÝÄ£¡ÖÆÍÉ÷»öÎã°ìÍ÷¡×¤è¤êºîÀ®
¡¡Îµ´¬È¯À¸¿ô¤Î¾å°Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ËÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢ËßÃÏÃÏ·Á¤äÀ¥¸ÍÆâ³¤±è´ßÃÏ°è¤ÇÎµ´¬È¯À¸¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å½Ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹Åç¸©¤Ç¤ÎÈ¯À¸¿ô¤¬0¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â2001Ç¯°Ê¹ß¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤Ï¾¯¿ô¤Ç¤¹¤¬Ê£¿ô²óÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îµ´¬¤¬È¯À¸¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ò·ï¡Ö¾å¾ºµ¤Î®¡×¤È¡Ö¥·¥¢¡¼¡×
¡¡¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Îµ´¬¤Ï·ã¤·¤¯±²¤ò´¬¤¯¾å¾ºµ¤Î®¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤È¸À¤¨¤Ð¿¿¤ÃÀè¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤¬ÀÑÍð±À¤Ç¤¹¡£»ö¼Â¡¢Îµ´¬¤Î¾å¶õ¤Ë¤ÏÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¾¤Ã¤¿ÃÈ¤«¤¤É÷¾ì¡Ê¶õµ¤¤Î²ô¡Ë¤ÈÎä¤¿¤¤É÷¾ì¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È¡¢Âçµ¤¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤·ÂÐÎ®¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÈµ¤¤¬¾å¾º¤·¡¢ÀÑÍð±À¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤¬Á°Àþ¤äÂæÉ÷¤Ç¡¢Îµ´¬¤ÏÁ°Àþ¤äÂæÉ÷¤Î¶á¤¯¤Ç¤è¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á»þ¤Ë¤Ï¥È¥ë¥Í¡¼¥É¡¦¥¢¥¦¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï9·î5Æü¤Î12»þº¢¡¢ÀÅ²¬¸©¤ËÂæÉ÷15¹æ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÅìÃÏÊý¤ÎËÌ¤Ë¤ÏÄäÂÚÁ°Àþ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Î»þ´Ö¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤«¤é´ØÅì¤Ë¤«¤±¤ÆÎµ´¬¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÞÉ½3¡Û9·î5Æü12»þ¤ÎÅ·µ¤¿Þ
ÂæÉ÷15¹æ¤ÏÅì¿Ê¤·¡¢18»þ¤Ë¤ÏË¼ÁíÈ¾Åç²¤Ë¿Ê¤ó¤À¡¡½ÐÅµ¡§
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Îµ´¬¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Îµ´¬¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ò·ï¤Ë¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¾å¾ºµ¤Î®¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸²Ãø¤Ê¥·¥¢¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Îµ´¬¤¬È¯À¸¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥¢¡¼¡×¤È¤Ï¡ÖÑòÃÇ¡Ê¤»¤ó¤À¤ó¡Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¾Ý³Ø¤Ç¤ÏÉ÷¤Î¸þ¤¤äÂ®¤µ¤¬°Û¤Ê¤ëÉ÷¾ì¤Î¶³¦¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥¢¡¼¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÉ÷¤Î±²¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å²¼¤ÇÉ÷¸þ¤äÉ÷Â®¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ö±ôÄ¾¥·¥¢¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤ÎÂè10²ó¡Ö¹ß¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¹ë±«¤Î¶²ÉÝ¡ÄÌ¿¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤Ö¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢±ôÄ¾¥·¥¢¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾åÁØ¤ÎÉ÷¤¬ÀÑÍð±À¤ò¿á¤Î®¤·¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥¢¡¼¤ÏÎµ´¬¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÎµ´¬¤¬È¯À¸¤¹¤ë²áÄø¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤·¤«¤·¡¢É÷¤Î±²¤Îµ¯¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢¡ÀÑÍð±À¤ÎÃæ¤ÇÎµ´¬¤Î¼ï¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤È¡¢¢ÃÏÉ½¶á¤¯¤ÇÎµ´¬¤Î¼ï¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Î2ÄÌ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÀÑÍð±À¤ÎÄ¾²¼¤Ë¤¢¤ë±ôÄ¾¥·¥¢¡¼¤ÇÀ¸¤¸¤¿¥í¡¼¥ë¾õ¤Î¿åÊ¿¤ÊÉ÷¤Î±²¤¬Îµ´¬¤Î¼ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿âÄ¾¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¡¢²¼Êý¸þ¤ËºÙ¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±²¤ÏºÙ¤¯¤Ê¤ë¤È²óÅ¾ÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢±²¤Ï°ÒÎÏ¤òÁý¤·¡¢ÃÏÉ½¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÎµ´¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÉ½¶á¤¯¤Çº¸±¦¤«¤éÃÈµ¤¤È´¨µ¤¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ë¿åÊ¿¥·¥¢¡¼¤¬À¸¤¸¡¢¤½¤³¤ËÈ¯À¸¤·¤¿±ôÄ¾Êý¸þ¤ÎÉ÷¤Î±²¤¬Îµ´¬¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾åÊý¤ËºÙ¤¯¿¤Ð¤µ¤ì¤Æ°ÒÎÏ¤òÁý¤·¡¢Îµ´¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÞÉ½4¡ÛÎµ´¬¤ÎÈ¯À¸
ÀÖÌð°õ¤Ï¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¡¢ÇòÅÀÀþ¤ÏÎµ´¬¤Î·ÐÏ©¡¢¹õÌð°õ¤Ï¼ùÌÚ¤Ê¤É¤ÎÅÝ²õÊý¸þ¤ò¼¨¤¹¡¡½ÐÅµ¡§
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿Îµ´¬¤ÎÂ¸Â³»þ´Ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿ô½½ÉÃ¤«¤é¿ôÊ¬ÄøÅÙ¤ÈÃ»¤¯¡¢¤½¤ì¤¬Îµ´¬¤¬È¯À¸¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤òÆñ¤·¤¯¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÜÆ°Â®ÅÙ¤ÏÊ¿¶Ñ¤¹¤ë¤È¤ª¤è¤½»þÂ®¤Ï35km¤Ç¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¤Ï3km¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Îµ´¬¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÏÈó¾ï¤Ë¶ÉÃÏÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¶¯¤¤Îµ´¬¤Û¤ÉÂ¸Â³»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯°ÜÆ°Â®ÅÙ¤âÂ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤ÏÌó15Ê¬Â¸Â³¤·¡¢»þÂ®100km°Ê¾å¤Ç50km°Ê¾å°ÜÆ°¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥·¥¢¡¼¤Ç¤Ê¤¼É÷¤Î±²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¤ÏÁýÂç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«Á³Ë¡Â§¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê²áÄø¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¤È¤Ï¡ÖÍð»¨¤µ¡×¤ÈÌõ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÊ¬»Ò¤Î³È»¶¤Ë¤è¤ë¡Ö¶Ñ¼Á²½¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡À¼Á¤Î°Û¤Ê¤ëÉ÷¾ì¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È¡¢¸ß¤¤¤Ëº®¤¸¤ê¹ç¤¤¡¢¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼¤¬ÁýÂç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢±²¤ò´¬¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬Ê¬»Ò¤Î³È»¶¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç®¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÅò¤Ë¿å¤òÂ¤¹¤È¤¤Ë¡¢¤«¤º®¤¼¤¿¤Û¤¦¤¬Åò¤È¿å¤¬¤è¤¯º®¤¶¤ê¡¢Åò¤¬Áá¤¯¶Ñ¼Á¤Ë¤Ì¤ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇµðÂç¤ÊÎµ´¬¤¬È¯À¸¤¹¤ëÍýÍ³¤ÈÆüËÜ¤Î·¹¸þ
¡¡ÆüËÜ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÎµ´¬¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¹¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼Â¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÎµ´¬È¯À¸¹ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯À¸¿ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¯´ÖÌó1000·ïÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2003¡Á2024Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç¤Ï1248·ï¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï1Ç¯´Ö¤Ë1796·ï¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È40ÇÜ°Ê¾å¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¹ñÅÚ¤â¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã±°ÌÌÌÀÑÅö¤¿¤ê¤Ç¤ÎÎµ´¬È¯À¸¿ô¤ÏÆüËÜ¤Î¿ôÇÜÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎµ´¬¤Î¶²¤í¤·¤µ¤Ï¿ô¤è¤ê¤â¤½¤Î°ÒÎÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°½Ò¤ÎÆ£ÅÄ¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇF4¡Ê93¡Á116m¡¿s¡Ë¡¢F5¡Ê117¡Á142m¡¿s¡Ë¥¯¥é¥¹¤Î²øÊªÎµ´¬¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÎµ´¬¤ËÈæ¤Ù¤Æ·å°ã¤¤¤ÎÇË²õÎÏ¤ò¤â¤Ä¤â¤Î¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇµðÂç¤ÊÎµ´¬¤¬ÉÑÈË¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÊ¿¸¶¤È¤½¤³¤ËÂ¿Êý¸þ¤«¤é¿á¤´ó¤»¤ëÉ÷¤Î¼ýÂ«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«ÃæÉô¤Î¥Æ¥¥µ¥¹½£¤«¤é¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ½£¡¢¥«¥ó¥¶¥¹½£¡¢¥Í¥Ö¥é¥¹¥«½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹Âç¤ÊÊ¿¸¶ÃÏÂÓ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥¢¥ì¥¤¡ÊÎµ´¬³¹Æ»¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎµ´¬¤ÎÈ¯À¸ÉÑÅÙ¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Î¹¤¤Ê¿¸¶¤Ï¡¢É÷¤ÎÎ®¤ì¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¾ã³²Êª¤¬¤Ê¤¯¡¢¶¯É÷¤¬¿á¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢»ÍÊýÈ¬Êý¤«¤é°Û¤Ê¤Ã¤¿À¼Á¤ÎÉ÷¤¬¿á¤´ó¤»¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¸²Ãø¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿ÞÉ½5¤Ë¼¨¤·¤¿3Êý¸þ¤«¤é¤ÎÉ÷¤Ç¡¢¥á¥¥·¥³ÏÑ¤«¤é¤ÎÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿ÆîÉ÷¡ÊÎÐ¿§¡Ë¡¢¥í¥Ã¥¡¼»³Ì®¤«¤é¤ÎÃÈ¤«¤¯´¥¤¤¤¿À¾É÷¡ÊÜô¿§¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¤«¤é¤ÎÎä¤¿¤¯´¥¤¤¤¿ËÌÉ÷¡Ê¿å¿§¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¬¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥¢¥ì¥¤¤Ë¿á¤´ó¤»¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢Îµ´¬¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÞÉ½5¡Û¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎµ´¬³¹Æ»¤Ë¿á¤´ó¤»¤ëÉ÷¡¡, , via Wikimedia Commons
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï»³ÃÏ¤¬Â¿¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤è¤¦¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ë¶¯É÷¤¬¿á¤¯´Ä¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹â¤¤»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ËßÃÏ¤Ê¤É¤ÎÊÄº¿ÃÏ·Á¤Ç¤ÏÎµ´¬¤¬È¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Îº¹¤¬ÆüÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ëÎµ´¬È¯À¸¿ô¤ä°ÒÎÏ¤Î°ã¤¤¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÇÎµ´¬È¯À¸¿ô¤¬Â¿¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¤ò²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤¹¤È¡¢²Æì¸©¤¬¥È¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤¬ÉÑÈË¤Ë½±Íè¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤¬¼¡¤ËÂ¿¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÂ¾¤ÎÅÔÉÜ¸©¤è¤ê²¿ÇÜ¤âÌÌÀÑ¤¬¹¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½©¤«¤é½éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¥·¥Ù¥ê¥¢¹âµ¤°µ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ë´¨ÎäÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤ÎÄÌ²á¤¬Áý¤¨¡¢Âçµ¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸«¤ë¤ÈÅßµ¨¤Ë¤ÏÎµ´¬¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ³¤¤ÇJPCZ¡ÊÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÎµ´¬¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ¤È¤Ï¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¹âµ¤°µ¤«¤é¿á¤¯ËÌÉ÷¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¹â¤¤»³¤Çº¸±¦¤ËÊ¬´ô¤·¤¿¸å¡¢É÷²¼¤ÎÆüËÜ³¤¾å¤ÇºÆ¤Ó¹çÎ®¤·¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¾ì½ê¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉ÷¤Î¼ýÂ«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¤¤¾å¾ºµ¤Î®¤¬À¸¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ³¤Â¦ÃÏÊý¤ËÂçÀã¤ò¹ß¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤Îµ´¬¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎµ´¬¡×¤Î¸ì¸»¤Ï¡¢Å·¤Ë¶î¤±¾º¤ëÎµ¤Î»Ñ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îµ´¬¤ÏÈó¾ï¤Ë¶ÉÃÏÅª¤ÇÃ»Ì¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èï³²¤ÏÂ¾¤ÎÅ·ºÒ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·Îµ´¬¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÂæÉ÷¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÆÍÉ÷¤ËÌ¿¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤«¤éÃí°Õ¤¬´µ¯¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Îµ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Â®¤ä¤«¤Ë·øÏ´¤Ê·úÊª¤«ÃÏ²¼»ÜÀß¤ËÂÔÈò¤·¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤¹¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É®¼Ô¡§ÇòÀÐ Âó