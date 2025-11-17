エリック・クラプトンのシグネイチャーモデルの新色が登場 “ブラウニー”想起させる渋いカラー
世界的ギタリスト／シンガー・ソングライターのエリック・クラプトンのシグネイチャーモデルに、新たなカラーバリエーションが登場。『ERIC CLAPTON SIGNATURE STRATOCASTER(R) NOS 2-COLOR SUNBURST』として、17日より東京・原宿のFender Flagship Tokyoで先行販売が開始される。価格は74万9100円。
【写真】エリック・クラプトンのシグネイチャーモデル新カラー ボディやヘッド裏など
同モデルは、フェンダーカスタムショップ製の『Eric Clapton Signature Stratocaster(R) NOS』シリーズに属し、クラプトン本人の使用ギターと同様の設備、工程で製作されている特別仕様となる。
アルダーボディ、特別なソフトVシェイプのメイプルネック、3基のVintage Noiseless(TM)ピックアップを搭載し、トレモロはメイプルウッドブロックで固定。クラプトンならではの粘りと透明感をあわせ持つ独特のサウンドを再現する。ヘッドストックには本人のシグネチャーが刻印され、ステージ映えする存在感と高精度な演奏性能を両立する。
新色『2-Color Sunburst』は、クラプトンがかつて愛用していた通称“ブラウニー”と呼ばれるヴィンテージのストラトキャスターを想起させるカラーであり、フェンダーとクラプトンの深い関係性を象徴するカラーでもある。ヴィンテージ機と仕様こそ異なるものの、その伝統的なカラーリングに込められたクラプトンのスピリットと美学を現代に再解釈しており、フェンダーカスタムショップならではの深みと艶のあるNOS（New Old Stock）フィニッシュ仕上げが、クラプトンの音楽が放つ“温かさ”と“強さ”を映し出している。
