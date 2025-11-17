“人妻”大和田南那、“ブラ外し”妖艶な表情 スレンダーボディ披露
元AKB48の人気メンバーの大和田南那（26）が、17日発売の『週刊プレイボーイ』48＆49号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】上目遣いにドキ…真っ赤なランジェリーで美ボディを披露した大和田南那
大和田は、1999年9月15日生まれ、千葉県出身。2013年〜17年までAKB48のメンバーとして“なーにゃ”の愛称で親しまれた。現在はインフルエンサーやモデルとして活躍の幅を広げている。プライベートでは、24年6月に結婚を報告した。
今回のグラビアでは、“人妻”の大和田が、T159・B80・W61・H86センチのスレンダーボディを見せている。“ブラ外し”で妖艶な表情を見せている。
今号の表紙＆巻頭＆DVDには天羽希純、そのほか和泉芳怜、椿野ゆうこ、櫻坂46・浅井恋乃未、竹中知華、芦川玲一、染谷有香が登場する。
