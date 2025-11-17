11月16日、辻希美がブログを更新した。

辻は、自身のブログにて、「今日は夢空のお食い初め(100日お祝い) をしました」と切り出し、生後100日を迎えた次女のお食い初めの記念写真を公開。

続けて、「すくすく元気に成長して、 毎日沢山の幸せを杉浦家にくれる夢空…」「昨日まで出来なかった事が今日出来るようになったりと、あっという間に成長しちゃうから1日1日を本当に大切にしなきゃと思います」と、次女の成長に対する心境を明かした。

さらに、「今日はたぁくんがお仕事で一緒に出来ないかも?! だったけど何とかギリギリ間に合って 一緒にお祝い出来ました !!」「良かったぁ〜」「ゆめしゃん いつも沢山の笑顔で杉浦家に パワーと笑顔と癒しをありがとう」「大好きっ」ともコメントし、夫・杉浦太陽を交えた3ショットや、笑顔を見せる次女のソロショットも披露していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦と結婚した辻は、現在17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男・今年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母。SNSでは、飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

