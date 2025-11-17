KDDIと沖縄セルラーは、新料金プラン「マネ活2」を発表した。auの金融サービスを利用することで、キャッシュバックなどの特典を受けられる。

料金プランは大きく2種類。ひとつは、Pontaパスなどがつき、月額9328円の「au バリューリンク マネ活2」と、月額9108円の「使い放題 MAX+ マネ活2」。

どちらも固定通信とのセット割であるauスマートバリューを適用すれば毎月1100円の割引を受けられる。一方で、家族とともに利用する際の割引、いわゆる家族割や、クレジットカードのau PAY カードで支払う際のau カード割は適用されない。

その代わり、auの金融サービスとの連携が特徴となり、還元・特典に重きを置いた。両者では4700円相当を毎月還元するとアピール。

後述する特典（キャッシュバック・ポイント還元）を踏まえると、料金プランの実質負担額は、「au バリューリンク マネ活2」が月額3528円相当、「使い放題 MAX+ マネ活2」が月額3308円相当になるという。

新プランの登場に伴い、従来の「マネ活」は新規受付を終了する。

特典その1：最大550円のキャッシュバック

特典のひとつは「au じぶん銀行」の利用によるもの。預金額に応じたキャッシュバックを毎月受けられる。

月末の普通預金残高が10万円以上の場合、毎月110円が還元される。30万円以上であれば330円、50万円以上が550円の還元になる。

au じぶん銀行の普通口座の金利は別途、適用される。特典が得られるのは、適用月の翌月下旬以降。

これまでの「マネ活」では、年利0.05％に特典金利がプラスされていた。特典金利がなくなる一方で、固定額での還元に切り替わる。

特典その2：支払い方法で最大1650円

通信料の支払い方法によって、還元も得られる。

たとえば「au じぶん銀行」を支払い方法に設定すれば、毎月1100円のキャッシュバックとなる。

au PAYカードを支払い方法に設定し、そのau PAYカードの引き落とし口座にau じぶん銀行以外を設定すると、こちらも1100円の還元を受けられる。

au PAYカードでの支払い、なおかつau PAYカードの引き落とし口座をau じぶん銀行の口座にすれば、1650円のキャッシュバックになる。

買い物で最大5％還元

au PAYか、au PAY カードで買い物すると、1回の決済で、100円ごとのポイント還元率がアップする。

au PAY ゴールドカード保有者であれば還元率は5％になる。上限は月2500ポイント。保有していなければ1％の還元（上限は同じ）。このときの支払い方法は、au PAY カード・au PAYどちらでも同じ。

三菱UFJ eスマート証券での投資信託の決済手段に、au PAY カードを利用すると、「クレカ積立特典」として約定金額に応じた還元を受けられる。

au PAYゴールドカードで三菱UFJ eスマート証券のNISA口座を保有していれば2％還元（通常のau PAY カード特典1％＋プラン特典1％）、au PAY ゴールドカードでの積立で1.5％、au PAY カードでの積立で1％となる。