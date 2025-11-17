「インスタでイチャイチャするな！」庄司智春＆藤本美貴、結婚17年目“のろけLINE”に反響「愛やね」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは11月16日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴さんとの結婚生活について言及しました。
【画像】藤本美貴とのLINEのやりとり
続けて「私は貰うのは嬉しいけど」と藤本さんの自撮りを喜びつつ、「ミキティは流石に嬉しくないと思うw ただのおじさんだからw」と2枚目に載せた、庄司さんが藤本さんに送っている自撮りショットについて言及。同じような姿の自撮りを何枚も続けて送っているようです。
藤本さんはコメントで「え？嬉しいよ？！」と反応。大沢あかねさんは「インスタでイチャイチャするな！！」とコメントしています。ファンからは「2人とも可愛い」「いいなー、最高の奥さん」「庄司さんはもちろん、ミキティーは幸せですね」「ミキティは当たり前に可愛いし、庄司さんはかっこいいです」「愛やね」「最高の夫婦だね」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「いいなー、最高の奥さん」「#俺のオンナ」とハッシュタグを付け、「未だに写真送りあってるのも結婚17年目で我ながら凄いと思うけど」と結婚生活の様子を明かしている庄司さん。藤本さんとのLINE画像を2枚載せています。1枚目は藤本さんが「今日は、何時もどり？」と聞いて美しい自撮りショットを送信したトーク画面です。
「写真撮ってもらって自分でもビックリ」15日には「え？どうしたの？鼻赤いけどって家族みんなに笑われた」と、自身のソロショットを1枚公開した庄司さん。確かに鼻が赤く、目も少しうるんでいるような表情です。庄司さんは「写真撮ってもらって自分でもビックリ」と驚きつつ、「でも家族がこんな事でも笑ってたから良しとしよう！」と締めくくっています。夫婦仲だけでなく、子どもたちとの仲が良いことがうかがえます。今後もすてきな投稿が楽しみですね。
