「今週の運勢」おひつじ座〜うお座！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月17日〜11月23日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。
さそり座で新月を迎えて、過去と未来が交差していきます。
昔のことばかりやけに思い出していた人も、ようやく心の整理がついて、吹っ切れそう。終わったことではなく、これからのことに目を向けていく段階に入っていきます。停滞していた話も、一気に動き出します。待ちの姿勢から攻めの感覚に切り替えていきましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）リベンジ＆リスタート。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）ブラッシュアップの始まり。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）視界がクリア。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）軌道修正のチャンス。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）質素倹約。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）水星は逆行中。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）じっくり運。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）腹オチが大事。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）フライングのススメ。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）後戻りなし！
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）カスタマイズのススメ。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）広がる、つながる流れへ。
