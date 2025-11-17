「55円」でハイボールとレモンサワーが飲めたり、食べ飲み放題が「2480円」から注文できる　九州料理が魅力の「激安次世代居酒屋」

株式会社MS Groupは、2025年10月30日（木）に、「串とメシにはサケキタル。川崎駅前店」をオープンした。同ブランドで9店舗目の出店となる。※文中価格は全て税込表記

食べ飲み放題プランが、2,480円から注文できるのが特徴の激安次世代居酒屋「串とメシにはサケキタル。」。食べ放題の看板メニューは、20種類以上の野菜や変わり種の具材を豚バラで1本1本巻き、炭火でじっくりと焼き上げた「野菜巻き串」。そのほか、定番メニューの「焼き鳥」やオリジナルの「升焼き鳥」、ジューシーさが魅力の「博多一口餃子」、ブランド米をふっくらと炊き上げた「釜飯」、鮮度にこだわった「胡麻カンパチ」、旨辛が癖になる「麻婆豆腐」など逸品メニューが多数。さらに、名物の「バリとん焼き」に「博多もつ鍋」までも全て食べ放題に含まれているという（料理は最大75種、飲み放題は2時間）。

食べ飲み放題プラン2,480円〜

名物串「バリとん焼き」。白、赤、黒の3種類

フードだけでなく、ドリンクも安いのが「串とメシにはサケキタル。」の魅力。何杯飲んでも生ビール218円、ハイボール、レモンサワー、ジャスミン割りは110円。ちなみに、ハッピーアワー（12:00~18:00）は、ハイボール、レモンサワー、ジャスミン割りが55円とさらに安くなる。単品飲み放題は780円から注文可能。

博多明太とろろもつ鍋

〈店舗概要〉

■店名：串とメシにはサケキタル。 川崎駅前店

■住所：神奈川県川崎市川崎区砂子２-9-3 A&R三鶴ビル2F

■アクセス：JR「川崎駅」より徒歩3分 京急線「京急川崎駅」より徒歩2分

■TEL：044-276-8890

■営業時間：月〜木、日、祝日: 12:00〜翌2:00 （料理L.O. 翌1:00 ドリンクL.O. 翌1:30）／金、土、祝前日: 12:00〜翌4:00 （料理L.O. 翌3:00 ドリンクL.O. 翌3:30）

■定休日 ： なし

■開店日 ： 2025年10月30日（木）

フードだけじゃなく、ドリンクも安い