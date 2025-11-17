堂安律の美人妻、おしゃれな秋冬ファッション公開「 少し渋くて、素敵！」「着こなされていてとても素敵」
サッカー日本代表・堂安律選手の妻である明松美玖さんは11月16日、自身のInstagramを更新。プライベートのおしゃれな秋冬ファッションを公開しました。
【写真】明松美玖さんの美しい近影ショット
コメントでは、「少し渋くて、素敵！」「かーーわいっ」「オシャレです！」「堂安かっこよかった、明日も楽しみです」「可愛すぎる〜」「着こなされていてとても素敵です」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「かーーわいっ」「Weekend」とつづり、写真を2枚載せている明松さん。グレーのチェック柄のシャツと白いパンツ、茶色のコートを合わせたコーディネートを披露しています。1枚目は歩いている最中、2枚目はカフェでスープのようなものを飲む姿で、明松さんの着こなしや、リラックスした姿が印象的です。
「ITZYのユナかと思った」自身のInstagramでおしゃれなコーディネートをたびたび披露している明松さん。9月には「MARMOコレクション シースルーで夏も秋も活躍しています」と、ピンクを基調とした模様の入ったシースルートップスをデニムに合わせたファッションを公開していました。「ITZYのユナかと思った」などの声が上がるほど、おしゃれで美しい姿です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
