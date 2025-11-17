『鬼滅の刃』見るのつらい…血だらけの胡蝶しのぶ 新場面カットに「毎回泣く」「胸がぎゅっとなる表情」
アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の本編映像を使用したキャラクターCM第3弾「胡蝶しのぶ」が公開された。あわせて新たな場面カット4点も解禁されると、ネット上で話題となっている。
【画像】顔面が…血だらけの胡蝶しのぶ 公開された『鬼滅の刃』新場面カット
第1弾「竈門炭治郎」、第2弾「冨岡義勇」に続いて公開された第3では、姉を殺した上弦の鬼・童磨と戦い血だらけで、憎しみあふれる表情の胡蝶や幼少期の姿などを見ることができる。
これにネット上では「しのぶさんの新カット、胸がぎゅっとなる表情」「何度観ても痛々しい」「これだけで毎回泣くんだよねぇ…わたし」「ここまで見せちゃって大丈夫なのか心配になりますが」などの声が出ている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
【画像】顔面が…血だらけの胡蝶しのぶ 公開された『鬼滅の刃』新場面カット
第1弾「竈門炭治郎」、第2弾「冨岡義勇」に続いて公開された第3では、姉を殺した上弦の鬼・童磨と戦い血だらけで、憎しみあふれる表情の胡蝶や幼少期の姿などを見ることができる。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。