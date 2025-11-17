¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4Ç¯¡ÄÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½êÂ°¤¹¤ëK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢³èÆ°¤ò´°Á´½ªÎ»¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×PURPLE KISS¡Ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¥¹¡Ë¤¬¸ø¼°³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛPURPLE KISS¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼
½êÂ°»öÌ³½êRBW¤Ï11·î16Æü¡¢¸ø¼°Î©¾ì¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖPURPLE KISS¤Ï11·î16Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø¼°³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤éPURPLE KISS¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ÌÃÖ¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
PURPLE KISS¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÀµ¼°¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ØPonzona¡Ù¡ØZombie¡Ù¡ØmemeM¡Ù¡Ø7HEAVEN¡Ù¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·º£Ç¯8·î¡¢RBW¤ÏPURPLE KISS¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÃÎ¤é¤»¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Åö¼Ò¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿¿·õ¤ËµÄÏÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤òÂçÀÚ¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢PURPLE KISS¤ÏÆüËÜ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡¢´Ú¹ñ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï11·î16Æü¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA Violet to Remember¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢³èÆ°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
RBW¤Î¸ø¼°Î©¾ìÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£RBW¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤âPURPLE KISS¤ò°¦¤ò¤â¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿PLORY¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
PURPLE KISS¤Ï11·î16Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø¼°³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇPURPLE KISS¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ²»³Ú¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¤½¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤º¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿PLORY¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Î®¤·¤¿´À¤È¾Ð´é¡¢¤½¤·¤ÆPLORY¤Î³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤È°¦¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎ¹Ï©¤òÈþ¤·¤¯´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ËÎ×¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¡¢ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎPLORY¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éPURPLE KISS¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ÌÃÖ¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡þPURPLE KISS ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
RBW¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤éMAMAMOO°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÚ½Ð¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£´Ú¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥¦¥ó¡¢¥Ê¡¦¥´¥¦¥ó¡¢¥É¥·¡¢¥¤¥ì¡¢¥Á¥§¥¤¥ó¡¢¥¹¥¢¥ó¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥æ¥¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿7¿Í¤Ï¡ØPRODUCE48¡Ù¡ØMIXNINE¡Ù¡ØK-POP¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¸ÄÀ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿²»³Ú¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥é¡¼¤Çºî¤é¤ì¤¿»ç¤ÇÎã¤¨¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë(PURPLE)¡×¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç°¦¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¡Ö¥¥¹¡ÊKiss¡Ë¡×¤Î¹çÀ®¸ì¡£2021Ç¯3·î15Æü¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØINTO VIOLET¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯11·î¤Ë¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥¦¥ó¤¬Ã¦Âà¤·¤¿¡£