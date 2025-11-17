堀北真希の妹・奈々未、手作りコロッケ公開「サクサクで美味しそう」「愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2025/11/17】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルの奈々未が11月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのコロッケを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】堀北真希の31歳妹「サクサクで美味しそう」話題の手作りコロッケ
奈々未は「久しぶりにコロッケを作った」とコメントし、コロッケを揚げている写真を投稿。「美味しい美味しいとたくさんペロリと食べてくれて朝もコロッケ美味しかったなぁ〜って呟いてて心の中でガッツポーズをかがけてました（笑）」（※原文ママ）と綴った。
この投稿に「美味しそう」「料理上手」「愛情たっぷり」「食欲そそる」「真似したい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】堀北真希の31歳妹「サクサクで美味しそう」話題の手作りコロッケ
◆奈々未、手作りコロッケ公開
奈々未は「久しぶりにコロッケを作った」とコメントし、コロッケを揚げている写真を投稿。「美味しい美味しいとたくさんペロリと食べてくれて朝もコロッケ美味しかったなぁ〜って呟いてて心の中でガッツポーズをかがけてました（笑）」（※原文ママ）と綴った。
◆奈々未の投稿に反響
この投稿に「美味しそう」「料理上手」「愛情たっぷり」「食欲そそる」「真似したい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】