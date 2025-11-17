ÊÌ¤ìÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹Á°¤Ë¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¥µ¥¤¥ó¡×¤ò½Ð¤¹¤Ù¤ÍýÍ³£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
ÊÌ¤ìÏÃ¤¬¤³¤¸¤ì¤Ë¤³¤¸¤ì¤¿¤é¡¢¸òºÝ¤¬½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤ÎÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤â¤¹¤Ù¤ÆÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊºÇ°¤Î»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÊÌ¤ìÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹Á°¤Ë¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¾®½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÊÌ¤ìÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹Á°¤Ë¡ØÊÌ¤ì¤¿¤¤¥µ¥¤¥ó¡Ù¤ò½Ð¤¹¤Ù¤ÍýÍ³¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÈà½÷¤Î¤Û¤¦¤«¤éÊÌ¤ìÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é
¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡ØÊÌ¤ì¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¥µ¥¤¥ó¡×¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È´Ø·¸¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬Í«Ýµ¤Ê¤é¡¢ÅÒ¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡ÛÊÌ¤ì¤Ø¤Î¿´¹½¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÊÌ¤ìÏÃ¤¬Ä¹°ú¤«¤º¤Ë¤¹¤à¤«¤é
¡ÖµÞ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤»¤á¤Æ¿´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÌ¤ì¤ÎÍ½Ãû¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡ÛÈà½÷¤ÎÂ¦¤Î²¹ÅÙ´¶¤ò³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é
¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È»×¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¥µ¥¤¥ó¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÈà½÷¤ÎÈ¿±þ¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¬É¬»à¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÊÌ¤ìÏÃ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£´¡Û¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤Îµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é
¡ÖÅÅÏÃ¤ä¥Ç¡¼¥È¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¸þ¤³¤¦¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Á³¾ÃÌÇ¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¤ÎÊÌ¤ì¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¥µ¥¤¥ó¡×¤òÆü¡¹¤Î¹ÔÆ°¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¦¤«¤Ä¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö»×¤¤¤Ä¤¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤é
¡ÖÀª¤¤¤Ç¡ØÊÌ¤ì¤è¤¦¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¥à¥«¤Ä¤¯¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¥µ¥¤¥ó¡×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤âÁá¤á¤ËÄü¤á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢·ö²Þ¤Î¤¿¤Ó¤ËÊÌ¤ì¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¼ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¼¡¤ÎÎø¡×¤Ë¸þ¤±¤ÆÈà½÷¤Î¿´¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é
¡ÖÈà»á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÎø°¦ÂÎ¼Á¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èà»á¤È¤ÎÊÌ¤ì¤è¤ê¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÊÌ¤ì¤òË¾¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤¬¹ç¥³¥ó¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÂçÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û°¤¤ÉôÊ¬¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é
¡ÖÊÌ¤ì¤º¤Ë¤¹¤à¤Ê¤é´èÄ¥¤ì¤ë¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¥µ¥¤¥ó¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Èà½÷¤ËÈ¿¾Ê¤ä²þÁ±¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢»¡¤·¤Î°¤¤¥¿¥¤¥×¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜµ¤¤ÇÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤«¤é
¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÁá¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸òºÝ¤¬½çÄ´¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ°Õ¼±¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤ìÏÃ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±¿¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤à¤ä¤ß¤Ë¤¤Ä¤¤¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡ÛÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤«¤é
¡ÖµÞ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤éµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÈÈá¤·¤µ¤ÎW¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ìÏÃ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¥µ¥¤¥ó¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö¶Ã¤¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ï¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤ÎÂ¦¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐºö¤ò¤È¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÊÌ¤ìÏÃ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±¿¤Ö¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤êÄ¹´ü´Ö¥µ¥¤¥ó¤À¤±¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¡¢Èà½÷¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë
¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡ØÊÌ¤ì¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¥µ¥¤¥ó¡×¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È´Ø·¸¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬Í«Ýµ¤Ê¤é¡¢ÅÒ¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡ÛÊÌ¤ì¤Ø¤Î¿´¹½¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÊÌ¤ìÏÃ¤¬Ä¹°ú¤«¤º¤Ë¤¹¤à¤«¤é
¡ÖµÞ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤»¤á¤Æ¿´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÌ¤ì¤ÎÍ½Ãû¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡ÛÈà½÷¤ÎÂ¦¤Î²¹ÅÙ´¶¤ò³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é
¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È»×¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¥µ¥¤¥ó¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÈà½÷¤ÎÈ¿±þ¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¬É¬»à¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÊÌ¤ìÏÃ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£´¡Û¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤Îµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é
¡ÖÅÅÏÃ¤ä¥Ç¡¼¥È¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¸þ¤³¤¦¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Á³¾ÃÌÇ¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¤ÎÊÌ¤ì¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¥µ¥¤¥ó¡×¤òÆü¡¹¤Î¹ÔÆ°¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¦¤«¤Ä¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö»×¤¤¤Ä¤¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤é
¡ÖÀª¤¤¤Ç¡ØÊÌ¤ì¤è¤¦¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¥à¥«¤Ä¤¯¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¥µ¥¤¥ó¡×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤âÁá¤á¤ËÄü¤á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢·ö²Þ¤Î¤¿¤Ó¤ËÊÌ¤ì¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¼ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¼¡¤ÎÎø¡×¤Ë¸þ¤±¤ÆÈà½÷¤Î¿´¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é
¡ÖÈà»á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÎø°¦ÂÎ¼Á¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èà»á¤È¤ÎÊÌ¤ì¤è¤ê¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÊÌ¤ì¤òË¾¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤¬¹ç¥³¥ó¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÂçÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û°¤¤ÉôÊ¬¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é
¡ÖÊÌ¤ì¤º¤Ë¤¹¤à¤Ê¤é´èÄ¥¤ì¤ë¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¥µ¥¤¥ó¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Èà½÷¤ËÈ¿¾Ê¤ä²þÁ±¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢»¡¤·¤Î°¤¤¥¿¥¤¥×¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜµ¤¤ÇÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤«¤é
¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÁá¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸òºÝ¤¬½çÄ´¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ°Õ¼±¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤ìÏÃ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±¿¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤à¤ä¤ß¤Ë¤¤Ä¤¤¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡ÛÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤«¤é
¡ÖµÞ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤éµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÈÈá¤·¤µ¤ÎW¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ìÏÃ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¥µ¥¤¥ó¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö¶Ã¤¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ï¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤ÎÂ¦¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐºö¤ò¤È¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÊÌ¤ìÏÃ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±¿¤Ö¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤êÄ¹´ü´Ö¥µ¥¤¥ó¤À¤±¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¡¢Èà½÷¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë