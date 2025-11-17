【大怪獣シリーズ カネゴン 60th Anniversary Ver.】 2026年1月発売予定 価格：20,350円

エクスプラスは通販サイト「少年リック」において、限定フィギュア「大怪獣シリーズ カネゴン 60th Anniversary Ver.」2026年1月に発売する。価格は20,350円。

カネゴンは1966年の特撮番組「ウルトラQ」に登場する怪獣。お金が大好きなガキ大将・加根田金男が振るとお金の音がする繭を見つけ、カネゴンに変身してしまう。カネゴンは生きるためにお金を食べ続けなければいけない怪獣で、様々な大騒動を巻き起こす。なんとか人間に戻って家に帰った金男は、両親がカネゴンになってしまっているのを知る……。カネゴンはそのユーモラスな姿からウルトラシリーズの代表的な怪獣の1体である。

フィギュア「大怪獣シリーズ カネゴン 60th Anniversary Ver.」はエクスプラスの「大怪獣シリーズ」ならではのリアルな造形でカネゴンを再現。「60th Anniversary Ver.」ではメタリック感を強調した塗装が施されている。さらに特典として振ると音が鳴る「カネゴンの繭」が付属する。ファンには特に楽しいフィギュアとなっている。

(C)TSUBURAYA PROD.