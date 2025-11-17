巨人の契約更改が１７日に東京・大手町の球団事務所でスタートした。

笹原操希外野手は１８０万円増の６００万円でサインし育成再契約を結んだ。新たな背番号は「０６９」に決まった。

長野・上田西から２１年育成ドラフト４位で入団した右の外野手。昨オフに参加した台湾ウィンターリーグで打率３割４分の好成績を残した。今季は２軍で開幕から１４試合で３２打数１２安打、打率３割７分５厘、チームトップの５盗塁と猛アピールして４月１４日に支配下登録に昇格。背番号は「００９」から「６９」になった。

交流戦までに１軍で１３試合に出場し、プロ初安打も放ったが、２０打数２安打で打率１割、０本塁打、０打点と定着できず、６月２日以降１軍出場がなかった。

来季は再び育成選手からのスタートになるが、チームは今季、外野を固定できず来季のレギュラーもほぼ白紙の状態で、多くの選手にチャンスがある。オフは同じ上田西ＯＢの阪神・高寺、オリックス横山と母校で自主トレする予定。

「足りないところは走、攻、守すべて。そこを全部上げないと活躍できないと思うので上げていきたい。誰が見ても分かるくらい体を大きくしたいです。（体重は）今８７、８キロくらいなので最終的には９５キロくらいまで上げたい。１軍で７０試合は出場したいです」と２月１日のキャンプインまでのパワーアップを掲げた。