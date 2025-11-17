¤³¤ó¤Ê°ä¸À½ñ¤Ï±³¤À¡Ä¡ª¡ÈÁèÂ³¡É¤Î²Ð¼ï¡ÒÇ§ÃÎ¾É¤Î»þ´ü¤Ë½ñ¤¤¤¿°ä»Ö¡Ó¤ÏÌµ¸ú¡©ÁêÂ³¿Í¤Î¡ÖºÇÄã¸Â¤ÎÁêÂ³Ê¬¡×¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤¬ÁêÂ³¿Í¤¢¤ë¤¤¤ÏÈïÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¼êÂ³¤¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂ§¤ë¥±¡¼¥¹¤¬É¬Á³Åª¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¿Í¤¬ÁêÂ³¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¡¢ÁêÂ³¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï³Î¼Â¤Ë¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÁèÂ³¡É¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢±üÅÄ¼þÇ¯»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¿·ÈÇ¡¡¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤È»×¤Ã¤¿¤é ¤Ç¤¤ë ¤Ç¤¤Ê¤¤ ÁêÂ³¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¶µ°é½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤°¡Á¤ó¤È¾å¤¬¤ëÁêÂ³¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë
ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º°ä¸À½ñ¤Î¤¢¤ë¡¦¤Ê¤·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤¢¤ì¤Ð°ä¸À½ñ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÁêÂ³ºâ»º¤ÎÇÛÊ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ä¸À½ñ¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÃæ¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇÛÊ¬¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÁêÂ³¤ÎÂç¤Þ¤«¤ÊÎ®¤ì¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È»Ï¤Þ¤ë°ä»ºÁêÂ³
ÁêÂ³¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Îºâ»º¤ò²ÈÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºâ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¡ÖÈïÁêÂ³¿Í¡×¡¢ºâ»º¤ò¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤ò¡ÖÁêÂ³¿Í¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤éÁêÂ³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤ä¶á¤·¤¤¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤ÈÄÌÌë¤äÁòµ·¡¢½é¼·ÆüË¡Í×¤Ê¤É¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÃ¯¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤ÏÌ±Ë¡¤ÇË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤È¤·¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¼°¤Ë³ÎÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸ÍÀÒ¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¸Î¿Í¤¬ºâ»º¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«½ñ¤µ¤·¤¿°ä¸À½ñ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¼«É®¤Î°ä¸À¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç¸¡Ç§¤ò¼õ¤±¤Æºâ»ºÊ¬ÇÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ë½¾¤¤ÇÛÊ¬¤·¤Þ¤¹¡£
°ä¸À½ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÁêÂ³¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï³Î¼Â¤Ë¾å¤¬¤ë
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¡¢°ä»ºÁêÂ³¤Ç¤Ï¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¬³ä¤ÏÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤¬Ç¼ÆÀ¤·¡¢½ðÌ¾²¡°õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç²ò·è¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÇÄ´Ää¤Î¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤ÁêÂ³¿Í¤ÎÃæ¤ËÇ§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Êª»ö¤ÎÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ç¼«Ê¬¤Î¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡¢À®Ç¯¸å¸«¿Í¤òÁªÇ¤¤·¤ÆÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁêÂ³¿Í¤ò½ü³°¤·¤¿¤ê¡¢Ìµ»ë¤·¤Æ¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¶¨µÄ¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºâ»º¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÁêÂ³¿Í¤Ë¤ÏÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¤¢¤ë
ÈïÁêÂ³¿Í¤Îºâ»º¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢¡ÖË¡ÄêÁêÂ³¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤ÆÌ±Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·ÈïÁêÂ³¿Í¤¬°ä¸À¤Ç¡¢ÁêÂ³¤¹¤ë¿Í¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼ÔÁêÂ³¿Í¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¡Ë¡×¤È¡Ö·ìÂ²ÁêÂ³¿Í¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¤äÂ¹¡¢ÉãÊì¡¢·»Äï»ÐËå¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Ï¾ï¤ËÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡Î§¾åº§°ù´Ø·¸¤Ë¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·ìÂ²ÁêÂ³¿Í¤ÏÂè°ì½ç°Ì¤«¤éÂè»°½ç°Ì¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ä»º¤ò¼õ¤±·Ñ¤²¤ë½ç°Ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè°ì½ç°Ì¤ÏÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡¦Â¹¤Ç¤¢¤ëÄ¾·ÏÈÜÂ°¡¢ÂèÆó½ç°Ì¤ÏÎ¾¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤È¤¤¤¦Ä¾·ÏÂºÂ°¡¢Âè»°½ç°Ì¤Ï·»Äï»ÐËå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ç°Ì¤¬¾å¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼¤Î½ç°Ì¤Î¿Í¤ÏÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÈïÁêÂ³¿Í¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¡ÜÂè°ì½ç°Ì¤Î»Ò¡×¤È¤Ê¤ê¡¢»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¡ÜÂèÆó½ç°Ì¤ÎÉãÊì¡×¡£ÉãÊì¤â¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¡Ü·»Äï»ÐËå¡×¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Â¹¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¡¢»Ò¤¬°ÊÁ°»àË´¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤ò¤¤¤¤¡¢Âå½±ÁêÂ³¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤È¤½¤Î½ç°Ì
ÁêÂ³¿Í³ÎÄê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¸ÍÀÒ¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ³ÎÇ§
ÁêÂ³¿Í¤Î³ÎÄê¤Ë¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¸ÍÀÒ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê´ó¤»¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ºÊ¤È»Ò¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Á°¤Î·ëº§¤Î¤È¤¤Ë¤â¤¦¤±¤¿»Ò¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢Ç§ÃÎ¤·¤¿»Ò¤¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎËÜÀÒÃÏ¤Î»Ô¶èÄ®Â¼Ìò¾ì¤Ç»àË´µºÜ¤Î¤¢¤ëºÇ¸å¤Î¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤Ò¤È¤ÄÁ°¤Î¸ÍÀÒ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼êÂ³¤¤Ç¤Þ¤¿¸ÍÀÒ¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¸Î¿Í¤Î½ÐÀ¸¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ë¸ÍÀÒ¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢ÁêÂ³¿Í¤ò³ÎÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤ä½üÀÒÆ¥ËÜ¤Ï¡¢¹°è¸òÉÕÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¸ÍÀÒ·¸¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ÍÀÒÆ¥ËÜÅù¤ÎÀÁµá¼Ô¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¡¢ÉãÊì¡¢ÁÄÉãÊì¤Ê¤É¤ÎÄ¾·ÏÂºÂ°¡¢»Ò¤äÂ¹¤Ê¤É¤ÎÄ¾·ÏÈÜÂ°¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¸ÍÀÒ·¸¤ÇÄ¾ÀÜÀÁµá¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Í¹Á÷¤äÂåÍý¿Í¤Ç¤ÏÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ä»ºÁêÂ³¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¤Èºâ»º¤Î¼ÂÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
°ä»ºÁêÂ³¼êÂ³¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÀ®Ç¯¸å¸«¿Í¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï°ìÈÌ¤Î°ä»ºÁêÂ³¤È¤ÎÈæ³Ó¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤òÇÄ°®¤·¡¢¤â¤·¤â¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿ºÝ¤ËÈ÷¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢°ú¤·Ñ¤°ºâ»º¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤«¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï°ä»ºÁêÂ³¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì
°ú¤·Ñ¤°ºâ»º¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤ë
ÁêÂ³¤¬³«»Ï¤·¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î³ÎÇ§¤ä°ä¸À½ñ¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Êºâ»º¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ïºâ»ºÌÜÏ¿¤òºî¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ëºâ»º¤Î²ÁÃÍ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤Î´ð½à¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ºâ»º¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸½¶â¤ä²Èºâ¡¢ÍÂÃù¶â¡¢ÉÔÆ°»º¡¢Í²Á¾Ú·ô¤Ê¤É¤«¤é¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶áÇ¯¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÄÌÄ¢¤äÄÌÃÎ¤ÎÅÅ»Ò²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¡¼¥ë¤äÍ¹ÊØÊª¤âÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ï³«Àß¤·¤¿¤È¤¤Î·ÀÌó½ñÎà¤ò¡¢³ô¼è°ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é³ô¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤«¤é³ô¼çÁí²ñ¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÇÄ´¤Ù¤¬¤Ä¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä´ºº¤¹¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¼«Âð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢´ù¤ÎÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤äÂß¶â¸Ë¤Ë¤âÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
ºâ»º¤äºÄÌ³¤ÎÄ´ºº¤Ï»ÊË¡½ñ»Î¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¼ê¤â
ºâ»º¤ÎÄ´ºº¤ä²ÁÃÍ¤òÄ´¤Ù¤ë¤Î¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Ê¤É¡Ë¤¬¸µµ¤¤Ê¤È¤¤Ë°ì½ï¤ËºîÀ®¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ê¤É¤¬¹Ô¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ÁêÂ³Êü´þ¤ä¸ÂÄê¾µÇ§¤Î·èÄê¤Ï3¤«·î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬»ö¶È¼Ô¤Ç¡¢½êÍºâ»º¤¬Â¿¤¯Ê£»¨¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä´ººÎÁ¶â¤Ïºâ»º¤Î·ï¿ô¤äÄ´ºº¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Øºâ»ºÊÌ¡¦ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÄ´¤ÙÊý¡Ù
¡ÚÉÔÆ°»º¡ÊÅÚÃÏ¡¦·úÊª¡Ë¡Û
ÉÔÆ°»ºÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¡¢Ì¾´óÄ¢¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¡¢ÉÔÆ°»ºÇäÇã·ÀÌó½ñ¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¡£
¡Ú³ô¼°¡¦Í²Á¾Ú·ô¡¦À¸Ì¿ÊÝ¸±¡Û
¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤ÎÍ¹ÊØÊª¡¢ÍÂ¶âÄÌÄ¢¤ÎÆþ¶âµÏ¿¤ò³ÎÇ§¡£³ô¼çÁí²ñ¤Î°ÆÆâ¾õ¤Ê¤É¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¡£ºÄ·ô¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½þ´Ô¶â¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ä¡ÖÊÝ¸±·ÀÌó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Ë¤è¤ê³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¼Ú¶â¡¦ºÄÌ³¡Û
¼ÚÍÑ½ñ¤Ê¤É¤Î½ñÎà¤äÍÂ¶âÄÌÄ¢¤Î¼è°úÌÀºÙ¤Ç³ÎÇ§¡£ÄÌÄ¢¤ò¸«¤ÆÄê´üÅª¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È²ñ¼Ò¤Î°ú¤Íî¤È¤·¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÚÆþ¶â¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¡£Ï¢ÂÓÊÝ¾ÚºÄÌ³¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤ä¿ÆÀÌ¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
¡ÚÍÂÃù¶â¡Û
ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÄÌÄ¢¤ò³ÎÇ§¡£ÄÌÄ¢¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥«¡¼¥É¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤«¤é³ÎÇ§¡£·ÀÌó½ñÎà¤ä³Æ¼ïÄÌÃÎ¤ÎÁ÷¤ê¼ç¤ËÏ¢Íí¡£ÈïÁêÂ³¿Í¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£Éô²°¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿¶âÍ»µ¡´ØÌ¾¤«¤é¤ï¤«¤ë¾ì¹ç¤â¡£
¡ÚÆ°»º¡Û
¼«Æ°¼Ö¤Ï¼Ö¸¡¾Ú¤ò³ÎÇ§¡£²È¶ñ¤äÈþ½ÑÉÊ¡¢¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Ï¡¢¸½Êª¤ª¤è¤ÓÎÎ¼ý½ñ¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¡Û
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ÎID¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÃµ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¾ì¹ç¤Ïºâ»º³ÎÇ§¤Ë¸å¸«¿Í¤Î½õ¤±¤¬É¬Í×
ÈïÁêÂ³¿Í¤Îºâ»º¤Ë¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤ä¸½¶â¡¢ÍÂÃù¶â¤Ê¤É¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä¼Ú¶â¤Ê¤ÉÁêÂ³¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ëºâ»º¤â¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤Î¤ß¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤ò°ú¤·Ñ¤°¤Ê¤é¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤â¹ç¤ï¤»¤Æ°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±·Ñ¤°¤«¡¢ÁêÂ³¤òÊü´þ¤¹¤ë¤«Áª¤Ù¤ë
ÁêÂ³¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë3¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÃ±½ã¾µÇ§¡×¤Ï¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤â¤¹¤Ù¤ÆÌµ¾ò·ï¤Ç°ú¤·Ñ¤°¤â¤Î¤Ç¡¢ÁêÂ³³«»Ï¸å¤Ê¤ó¤Î¼êÂ³¤¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ±½ã¾µÇ§¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ÂÄê¾µÇ§¡×¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤Îºâ»º¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤âÇÄ°®¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Ú¶â¤ÏÇØÉé¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤òÊÛºÑ¤·¡¢ºâ»º¤¬»Ä¤ì¤Ð°ú¤·Ñ¤²¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ú¶â¤Ï¡¢ÊÛºÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÁêÂ³³«»Ï¤«¤é3¤«·î°ÊÆâ¤Ë¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤¬²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¡Ö¸ÂÄê¾µÇ§¡×¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁêÂ³Êü´þ¡×¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤è¤ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¡¢ÁêÂ³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤ÆÊü´þ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÄÌ¾ïÁêÂ³³«»Ï¸å3¤«·î°ÊÆâ¤Ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¡ÖÁêÂ³Êü´þ¡×¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ô¿Í¤¤¤Æ¤â1¿Í¤ÇÊü´þ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅÙÊü´þ¤¹¤ë¤È¼è¾Ã¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ï¸å¸«¿Í¤ÎÁªÇ¤¤ò
¤Ç¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿Æ¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¡¢Êü´þ¤¹¤ë°Ê³°¤ËÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°Õ»×Ç½ÎÏ¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö°Õ»×Ç½ÎÏ¡×¤¬Äã²¼¤·¤¿¿Í¤¬Êü´þ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Âå¤ï¤ê¤ËË¡Î§¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¸å¸«¿Í¤ò²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÁªÇ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³³«»Ï¸å3¤«·î°ÊÆâ¤Ë²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸å¸«¿ÍÁªÇ¤¤Î¿½Î©¤Æ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁªÇ¤¤µ¤ì¤¿¸å¸«¿Í¤¬¡ÖÈï¸å¸«¿Í¡ÊÇ§ÃÎ¾É¤ÎÁêÂ³¿Í¡Ë¤Î¤¿¤á¤ËÁêÂ³¤Î³«»Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é3¤«·î°ÊÆâ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸å¸«¿Í¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤«¤é3¤«·î·î°ÊÆâ¤Ë¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÁêÂ³¤Ç°ú¤·Ñ¤°ºâ»º¤Î¼ïÎà¡Ù
¡Ú1¡¥¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¡Û
ÉÔÆ°»º¤äÆ°»º¡¢ÍÂÃù¶â¤äÍ²Á¾Ú·ô¤Ê¤É¤Îºâ»º¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ºÄ¸¢¤ä¼ÚÃÏ¸¢¡¢Ãøºî¸¢¤Ê¤ÉÈïÁêÂ³¿Í¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¸¢Íø¤âÁêÂ³¤¹¤ë¡£
¢£ÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º¡¦¼ÚÃÏ¸¢
¢£²È¶ñ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÊõÀÐ¡¢Èþ½ÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÆ°»º
¢£¸½¶â¡¦ÍÂÃù¶â¡¦Í²Á¾Ú·ô
¢£Çä³Ý¶â¡¢ÂßÉÕ¶â¤Ê¤É¤ÎºÄ¸¢
¢£Ãøºî¸¢¡¢¾¦É¸¸¢¡¢ÆÃµö¸¢¤Ê¤ÉÃÎÅªºâ»º¸¢
¡Ú2¡¥¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¡Û
¼Ú¶â¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÄÌ³¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Ï¢ÂÓºÄÌ³¤äÂ»³²Çå½þ¤ÎºÄÌ³¤â¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤È¤·¤ÆÁêÂ³¤¹¤ë¡£
¢£½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¼ÚÆþ¶â¡¢Çã³Ý¶â
¢£Ï¢ÂÓºÄÌ³¡¦ÊÝ¾ÚºÄÌ³¡¢Â»³²Çå½þºÄÌ³
¢£¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤ÎÌ¤Ê§Ê¬
¢£¼£ÎÅÈñ¤äÆþ±¡Èñ¤Ê¤É¤ÎÌ¤Ê§Ê¬
¢£¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤ÎÀÇ¶â
¡Ú3¡¥º×ã«ºâ»º¡Û
ÀèÁÄ¤òã«¤ë¤¿¤á¤ÎÊ©ÃÅ¤äÊè¡¢²È·Ï¿Þ¤Ê¤É¤Îº×ã«ºâ»º¡£
¢£Ê©ÃÅ¡¢Ê©¶ñ¡¢°ÌÇ×¡¢¿ÀÃª
¢£ÊèÃÏ¡¢ÊèÀÐ¡¢°ä³¼¡¢°ä¹ü¤Ê¤É
¡ØÁêÂ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ù
¾åµ¤Î¡Ö1¡¥¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¡×¡Ö2¡¥¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¡×¡Ö3¡¥º×ã«ºâ»º¡×¤ÎÊ¬Îà¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î
¢£¹áÅµ
ÁÓ¼ç¤Ø¤ÎÂ£Í¿¡ÊÂ£Í¿ÀÇ¤ÏÈó²ÝÀÇ¡Ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢Áòµ·ÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
¢£»àË´Âà¿¦¶â
°äÂ²¤ÎÀ¸³èÊÝ¾ã¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸ÇÍ¤Îºâ»º¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¢£°äÂ²Ç¯¶â
ÈïÁêÂ³¿Í¤Î²ÃÆþÇ¯¶â¤Î¼ïÎà¤ä°äÂ²¤Î¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿°äÂ²Ç¯¶â¤Ï¤½¤Î¿Í¸ÇÍ¤Î¼ýÆþ¡£
¢£À¸Ì¿ÊÝ¸±¶â
¼õ¼è¿Í¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤Ê¤É¼«Ê¬¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¡Ë°Ê³°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÊÝ¸±¶â¤Ï¤½¤Î¿Í¸ÇÍ¤Îºâ»º¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤âÁêÂ³¤Ç¤¤ëË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¡©
ÁêÂ³¿Í¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë³ä¹ç¤ÏË¡Î§¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÁêÂ³¿Í¤¬¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¡Ü»Ò¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¿Í¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢³ÆÁêÂ³¿Í¤¬ÁêÂ³¤¹¤ëºâ»º¤Î³ä¹ç¡ÖÁêÂ³Ê¬¡×¤ÏÌ±Ë¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬°ä¸À½ñ¤Ç¼«Í³¤Ë»ØÄê¤Ç¤¤ë¡Ö»ØÄêÁêÂ³Ê¬¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³Ê¬¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¡Ü»Ò¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ï2Ê¬¤Î1¤º¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢»Ò¤¬2¿Í¤¤¤ì¤Ð¡¢2Ê¬¤Î1¤ò2ÅùÊ¬¤¹¤ë¤Î¤Ç4Ê¬¤Î1¤º¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤âË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¤Ç¤¤ë
ÁêÂ³¿Í¤ÎÃæ¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë±è¤Ã¤¿°ä»ºÊ¬³ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢°ä¸À½ñ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤â½Å¤¯¡¢°Õ»×É½¼¨¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢À®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°ä»ºÁêÂ³¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤«¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤Ç¤ÎÊ¬³ä¤Ë¤è¤êÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À®Ç¯¸å¸«À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÁêÂ³¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¶¨µÄ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸å¸«¿Í¤Ï¡¢Èï¸å¸«¿Í¡ÊÇ§ÃÎ¾É¤ÎÁêÂ³¿Í¡Ë¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤Î¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤¢¤ëÁêÂ³¿Í¤ÎÁêÂ³Ê¬¤¬Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ò²¼²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¸å¸«¿Í¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¶¨µÄÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¶¨µÄ¤Ï¿¶½Ð¤·¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ÇÁêÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÉÔÆ°»º¤¬¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º¤Î½êÍ¸¢¤ò¶¦Æ±Ì¾µÁ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌ¾µÁ¿ÍÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬¤Ê¤¤¸Â¤êÅÚÃÏ¤ÎÇäµÑ¤ä²È¤Î½èÊ¬¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¾µÁ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¸¢Íø´Ø·¸¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÄêÁêÂ³¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¿Æ¤È»Ò°ì¿Í¤¬ÁêÂ³¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£Ë¡ÄêÁêÂ³¤Ç¤ÏÊì¤¬2Ê¬¤Î1¡¢»Ò¤¬2Ê¬¤Î1¤òÁêÂ³¤·¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ¤ä¼«Âð¤âÊì¿Æ¤¬Â¸Ì¿¤Î»þ¤Ï¶¦ÍÌ¾µÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»Ò¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¶¨µÄ¤ÎÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÁêÂ³¼êÂ³¤¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡ÏË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡ÊÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡Ë¤Î¿Þ¼¨
°ä¸À¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë°äÎ±Ê¬¤Ã¤Æ²¿¡©
ÁêÂ³¿Í¤ÎºÇÄã¸Â¤ÎÁêÂ³Ê¬¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡Ö°äÎ±Ê¬¡×
Ì±Ë¡¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤ËÂÐ¤·¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬ºâ»º¤ÎÇÛÊ¬³ä¹ç¤ò¼«Í³¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¡Ö»ØÄêÁêÂ³Ê¬¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Í³¤ÊÊ¬¡¢°ä¸À½ñ¤ÎÆâÍÆ¼¡Âè¤ÇÆÃÄê¤ÎÁêÂ³¿Í¤À¤±¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÁêÂ³¿Í¤¬ºÇÄã¸ÂÆÀ¤é¤ì¤ëÁêÂ³Ê¬¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡Ö°äÎ±Ê¬¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¥Þ¥ó¥¬¡ÏÇ§ÃÎ¾É¤Î»þ´ü¤Ë½ñ¤¤¤¿Éã¤Î°ä¸À
¤¿¤È¤¨¤Ð¾åµ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢µ¿¤ï¤·¤¤°ä¸À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ëÄ¹½÷¤ÈÆó½÷¤¬°äÎ±Ê¬¤ò¿¯³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¡¢°äÎ±Ê¬¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ëÁêÂ³¿Í¡Ê¥Þ¥ó¥¬¤Î¾ì¹ç¤ÏÄ¹ÃË¡Ë¤Ë¿¯³²³Û¤ò¶âÁ¬¤ÇÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÎ±Ê¬¤Î¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¡¢Âè°ì½ç°Ì¡Ê»Ò¡¦Â¹¡Ë¡¢ÂèÆó½ç°Ì¡ÊÉãÊì¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Âè»°½ç°Ì¤Î·»Äï»ÐËå¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°äÎ±Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ§ÃÎ¾É¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ëÁêÂ³¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÉã¿Æ¤¬°ä¸À¤Ç¡¢¡ÖºÊ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Êºâ»º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Îºâ»º¤ÏÄ¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤È½ñ¤¡¢¤½¤ÎÄÌ¤êÊ¬³ä¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤¢¤ëÊì¿Æ¤Ë¸å¸«¿Í¤¬¤Ä¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¡×¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸å¸«¿Í¤ÎÇ¤Ì³¤Ï¡¢Èï¸å¸«¿Í¤Îºâ»º¤ò¼é¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö°äÎ±Ê¬¿¯³²³ÛÀÁµá¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÁêÂ³³«»Ï¤ÎÆü¤ª¤è¤Ó°äÎ±Ê¬¤Î¿¯³²¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤«¤é1Ç¯¡Ê°äÎ±Ê¬¿¯³²¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï10Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡Ï°äÎ±Ê¬¤ÎÁêÂ³Ê¬
±üÅÄ ¼þÇ¯
¹ÔÀ¯½ñ»Î
OAGÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡¡¼Ò°÷ÀÇÍý»Î