天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが17日午前、ラオス公式訪問に向け羽田空港を出発されました。

愛子さまは17日午前10時すぎ、皇居を出発し羽田空港に向かわれました。愛子さまは窓を開け笑顔で手を振られていました。

6日間にわたるラオス公式訪問は、日本との外交関係樹立70周年の節目に当たってのもので、愛子さまにとって初めての外国公式訪問となります。

出発ゲートに姿を見せた愛子さまは笑顔で見送りの人々に挨拶されています。この際、愛子さまは準備した宮内庁職員らへのお礼を述べると共に「私自身も精いっぱい頑張ってきます」と話されていました。愛子さまは民間機に乗り込みラオス訪問に出発されました。

愛子さまはタイのバンコクを経由して、ラオスの首都ビエンチャンに日本時間17日夜、到着される予定です。

愛子さまは現地に5日間滞在し首都ビエンチャンでは、トンルン国家主席への面会が調整されているほか歓迎の晩さん会ではお言葉を述べられる予定です。

また「不発弾」問題について普及啓発活動を行う施設を視察するほか、地方都市ルアンパバーンも日帰りで訪れ小児病院なども視察される予定です。

愛子さまは、訪問に向けて、ラオスの歴史や文化や、日本との関係、不発弾問題などについて、東京外国語大学の菊池陽子教授から両陛下と共に進講を受けるなどして、心をこめて準備を重ねられてきたということです。

またご一家で、天皇陛下が2012年にラオスを訪れた際のアルバムや、その時贈られた民族衣装2着を見るなどしながら、両陛下はこれまでの外国訪問の経験をふまえて助言し、今回の訪問が日本とラオスの友好親善関係の増進につながることを願われているということです。

愛子さまは2006年に4歳の時にご一家でオランダで静養したほか、2018年、高校2年生の時、サマースクールに参加するため、およそ3週間、イギリスに滞在されていますが、外国公式訪問は初めてとなります。

帰国は22日の予定です。