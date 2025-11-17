9月の記録的な大雨で浸水した、三重県四日市市の地下駐車場の復旧に向けた4回目の検討委員会の会議が、14日開かれ、将来への対策を含めた中間取りまとめが示されました。

四日市市では9月12日に発生した記録的な大雨により、市の中心部にある地下駐車場「くすの木パーキング」が浸水し、274台の車が水没しました。

国土交通省の三重河川国道事務所は、14日、有識者らでつくる施設復旧検討委員会の4回目の会議を開き、中間とりまとめを示しました。

中間とりまとめでは、関係機関の初動の役割分担を明確化した上で、国や自治体が気象情報をリアルタイムで現地に提供したり、現地の情報をリアルタイムで関係者に一斉に伝達したりするなど、関係機関の連携体制を具体的に示す必要があるとしています。

また、地下駐車場の出入り口に自動で稼働する止水板を設置したり、施設内に浸水を感知するシステムや非常用電源を配置するなど具体的な強化策も示されました。

委員長を務める三重大学大学院工学研究科の川口淳教授は「引き続き調査を進めて責任を明確化し、今後に向けた内容を精査して検討を進めていく必要がある」と述べました。

検討委員会では、施設の復旧方法や今後の対策について年内に報告書をまとめる予定です。