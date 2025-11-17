女優吉瀬美智子（50）が、16日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）にゲスト出演。愛娘のメッセージに感激した。

吉瀬は12歳と9歳の娘を育てる2児の母。番組では、2人からのメッセージが読み上げられた。

長女からは「小学校高学年の頃、学校でつらいことがあった時、ママに相談したらすぐに話を聞いてくれて、自分のことを信じてくれたことに感謝しています。そういう母親がいることはうれしかったです」。次女からも「何回も言ったことあるけど、ママ美人だよ！」とメッセージが寄せられた。

吉瀬は「うれしい〜」と笑顔。プライベートでは21年に離婚しており、長女の言葉について「私も、ちっちゃい時に両親が別居していたことがあって。片親でいた時があったので、つらいところも分かっている。その時にどうしてもらいたかったかなというのも分かるから」と共感した。

また「長女から何かSOSがある時は、必ず何かをやっていても『聞いてあげる』ってベッドに座って。ずっと向き合って、ずっと話を聞くんです」と心がけを明かし、「全力で100％応援団になるっていうのは決めてますね」と話していた。