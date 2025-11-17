女優吉瀬美智子（50）が、16日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。現在の恋愛事情を語った。

吉瀬は10年に一般男性と結婚し、21年に離婚。婚姻期間の自身について「良き母、旦那さんが好む女性でなければって古い感覚があって。どこかで、自分で今までやってきたファッションとかも押し殺してっていうのはあったかもしれない」と回顧。現在は「着たいもの、やりたいことを自由にやってますね」とスッキリした表情で語った。

恋愛にも前向きだが、理想の相手について友人と語り合うも「それがみんな分からなくて困ってるわけ」と苦笑い。「ハセキョー（長谷川京子）ちゃんとか、同じ世代の。板谷由夏ちゃんとか井川遥ちゃんも、『みっちゃん難しいよね』って言って。すごい言われる」と明かし、「タイプが分からない」と話した。

また「（好意を）『言われるでしょ？』とか言われるけど、寄ってきてくれなくて。寄ってきて〜って」と赤裸々トーク。「ハエ取り紙じゃないけど待ってるんだけど、ずっと。誰も飛び回らないから」と自虐を交えると、「男っぽいから、テレビとか雑誌のまんまの私を求められると、私が振られちゃうかもしれない。違うって」と想像した。

焼き鳥屋や立ち飲み屋でのデートも大歓迎としつつ、MCの井桁弘恵から「そういう場所で出会ったらいいんじゃないですか？」と提案されると、吉瀬は「1人で？出会うかなあ」。続けて「逆に企画とかじゃないと怖い。『企画吉瀬美智子の彼氏を探せ！』みたいな」と自ら発案すると、山崎育三郎は「すぐやるでしょ！そんなことやってくれるの？これからたくさん集まって来ちゃいますよ」と驚いた様子。吉瀬は「DM来るかなあ」と笑っていた。