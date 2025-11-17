元グラビアアイドルで、現在は芸能事務所「cheer lead」の代表を務める実業家の小阪由佳さん（40）が17日までにX（旧ツイッター）を更新。自転車が盗難されたとし、フォロワーに情報提供等の協力を求めた。

小阪さんは【電動自転車が盗難に遭いました。情報提供のお願いです】と書き出し、「前からさらっと伝えていたお知らせなのですが、実は先日、いつも大切に乗っていた私のWONKEY（電動自転車）が盗難に遭いました」と報告。「もし街中・SNS・フリマアプリ（メルカリ／ヤフオク／ジモティー）、中古店などで似た車体を見かけた方がいましたら、どんな小さなことでも構いませんのでDMにて写真や見た場所などをご連絡いただけると本当に助かります」とつづった。

当該自転車の写真や、盗難されたとされる日時や場所なども記し、「拡散にもご協力いただけたら、とても心強いです。よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

小阪さんは2004年に「ミスマガジン」グランプリを受賞し、バラエティー番組などでも活躍したが、09年に芸能界を引退。10年には約20キロ太った状態で公の場に現れ、話題となった。15年には千葉県市原市に保育園を設立。22年には元俳優の栩原楽人（とちはら・らくと）さんとの結婚を発表した。今年1月には、YouTubeで自身の洗脳被害に遭っていた過去について明かしたことでも話題となった。