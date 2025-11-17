8020Ã£À®¼Ô¤òÉ½¾´¡¡»õ¤È¸ý¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆPR
»õ¤È¸ý¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©Ì±¤Ë¹¤¯PR¤¹¤ë¡Ö»°½Å¸©»õ²ÊÊÝ·òÂç²ñ¡×¤¬ÄÅ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¤è¤¤»õ¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ä·ò¹¯¤Ê»õ¤òÊÝ¤Ä¹âÎð¼Ô¤é¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
80ºÐ¤Ç20ËÜ°Ê¾å¤Î»õ¤òÊÝ¤Ä8020±¿Æ°¿ä¿Ê·î´Ö¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆËèÇ¯¡¢³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»°½Å¸©»õ²Ê°å»Õ²ñ¤Î°ðËÜÎÉÂ§²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î30Ç¯´Ö¤Ç80ºÐ¤Ç20ËÜ°Ê¾å¤Î»õ¤ò»ý¤Ä8020Ã£À®¼Ô¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï6³ä°Ê¾å¤ÎÊý¤¬Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë°é¤ß´ó¤êÅº¤¤¸î¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤è¤¤»õ¤Î»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ä¡¢»õ¤È¸ý¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Þ²è¡¦¥Ý¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤Û¤«¡¢80ºÐ°Ê¾å¤Ç·ò¹¯¤Ê»õ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤¤¤»õ¤Î8020¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿¹âÎð¼Ô¤Ø¤ÎÉ½¾´¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢»õ²Êµ»¹©Êª¤ÎÅ¸¼¨¤ä»õ¤È¸ý¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¸ý¹Ð¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£