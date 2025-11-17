中学生と高校生が電気自動車を通して、カーボンニュートラルの取り組みなどについて学ぶ環境学習教室が、14日、三重県桑名市の津田学園で開かれました。

トヨタ自動車と桑名市の自動車販売店レクサス桑名が開いたもので、メーカーと販売店が共同で開催するのは全国で初めてということです。

14日は、学校の敷地内に12月発売予定の新型車「レクサスRZ500e」をはじめとする電気自動車やハイブリッド車など5台が持ち込まれ、トヨタ自動車の開発責任者や販売店のスタッフらが電気自動車の仕組みや特徴について紹介しました。

参加した津田学園の生徒は最新技術が詰まった車両に実際に触れながら、トヨタ自動車グループのカーボンニュートラルへの取り組みのほか、自動車産業の企画から開発、販売までの仕事について学びました。

参加した生徒は「電気自動車は完全に環境に良いと思っていたが、作るのにあたってはCO2を出すと知ってびっくりした」「その車を開発しているからこそ車の利点とか、欠点とかをよく知っている人だと思うので、その人から直接話を聞けて、こういうところが良いんだよ、こういうところが悪いんだよ、でもこうしたからカーボンニュートラルが実現されているということが知れて良かった」などと話していました。