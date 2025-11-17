17日(月)朝の新潟県内は、晴れて放射冷却が強まった影響で冷え込みが強まりました。阿賀町津川では午前6時10分に最低気温が-0.6℃となり、県内で今シーズン初めての『冬日』になりました。



ただ、このあとは次第に寒気が流れこむ影響で大気の状態が非常に不安定になるでしょう。所々で雨が降りカミナリを伴うこともありそうです。落雷や竜巻などの激しい突風・ひょうなどに注意が必要です。



また、18日(火)～19日(水)にかけては山沿いでは雪が降り、平地でも内陸を中心に雪が混じるところがあるでしょう。山沿いでは雪が積もる恐れがありますので、交通機関への乱れや車の運転など十分な注意が必要です。